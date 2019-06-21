تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شطائر التوست بالتونة والزبد

القاهرة - لايف استايل المقادير

200 x جرام زبدة

6 x شريحة عيش توست (محمص)

2 x علبة تونة (قطع)

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x رشة ملح

1 x عدد أفوكادو (مهروسة جيدا) الطريقة:

نصفى علب التونة جيدا من الزيت.

ثم فى وعاء نضع التونة وتهرس جيدا جدا.

ثم بالتدريج نضيف الزبد والأفوكادو مع الإستمرار بالضرب حتى تخلط جيدا ويتجانسوا تماما.

ثم نغطى خليط التونة والزبد ونضعة فى الثلاجة مدة لا تقل عن ساعتين.

ثم نتبل بالملح والفلفل.

ثم نعمل على توزيع خليط التونة على شرائح الخبز تقدم باردة بالهنا والشفا. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالتونة والبشاميل طريقة إعداد وتحضير كلوب ساندويش تونة

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