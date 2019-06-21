تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية سمك على الطريقة الإيطالية

القاهرة - لايف استايل المقادير 10 x كيس ملح

1 x عدد سمكة كاملة الخطوات

هنفتح بطن السمكة وننضفها كويس ونغسلها بالماء, ومش هنقص الزعانف ولا هنشيل القشر

نغلف صاجة الفرن بورق فويل ونفرش عليها نص كمية الملح

نرّص السمك فوق الملح ونقفل بطنه كويس علشان الملح ميدخلش جوة السمكة.

نغطى السمك بالملح تماما بنصف كمية الملح الى فاضلة

نرّش الملح ببخاخة ماء علشان يتماسك, وساعتها هيبان أجزاء أعلى من أجزاء.. هنساوى الملح تماما بحيث يكون متناسق الشكل.

نسخّن الفرن ل 200 درجة مئوية وندخل الصاجة لمدة 20 دقيقة أو لحد ما الملح يصفر ويتشقق.

هنطلع الصاجة من الفرن ونكسر الملح بمعلقة ونرميه.. وهنقدم السمكة مع أرز وصوص Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير طاجن اللحم طريقة إعداد وتحضير طاجن لحم الغنم بالبرقوق

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