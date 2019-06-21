واشنطن - لايف ستايل
يعتقد الكثيرون بأن تشققات اللسان أمر طبيعي ويهملون البحث وراء هذه التغيرات التي تطرأ عليه، لكنه قد يكون دليلا على وجود مشكلة صحية أو الإصابة ببعض الأمراض، ويعدّ اللسان المشقوق حالة حميدة تؤثر على السطح العلوي من اللسان ويكون في شكل ثقوب صغيرة أو كبيرة.
ونقدم أبرز أسباب تشققات اللسان وفقًا لما ذكره موقع healthline:
متلازمة ميلكيرسون
عبارة عن اضطراب عصبي نادر يسبب تورما في الشفاه وشللا في الوجه وتشققات في اللسان.
اقرأ أيضا:
10 أعراض بسيطة تنذر بخطر الإصابة بسرطان الفم
التهاب اللسان المهاجر
وهي من الحالات الحميدة التي تظهر على اللسان المشقوق وتسبب حساسية شديدة تجاه تناول الأطعمة الحارة أو الساخنة.
متلازمة داون
من المعروف أن متلازمة داون من الاضطرابات الوراثية التي تعاني منها نسبة كبيرة من الأطفال ويعتبر تشقق اللسان من أبرز أعراض المرض.
داء المبيضات الفموي
ويكون نتيجة ضعف الجهاز المناعي والإصابة بعدوى فطرية ويسبب المرض تشققات في اللسان، كما أن هناك عوامل تزيد من خطر الإصابة بتشققات اللسان ويعتبر أبرزها الآثار الجانبية لبعض الأدوية ومنها أدوية المضاد الحيوي والكورتيزون.
قد يهمك أيضا:
أطباء يؤكدون أن شرب الكحول وسوء التغذية يزيدان من فرص الإصابة بسرطان الفم
احذر 6 علامات مبكرة تكشف الإصابة بسرطان الفم
كانت هذه تفاصيل خبر مشكلة تشققات اللسان وطُرق سهلة لعلاجها سريعًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.