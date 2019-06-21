مشكلة تشققات اللسان وطُرق سهلة لعلاجها سريعًا

يعتقد الكثيرون بأن تشققات اللسان أمر طبيعي ويهملون البحث وراء هذه التغيرات التي تطرأ عليه، لكنه قد يكون دليلا على وجود مشكلة صحية أو الإصابة ببعض الأمراض، ويعدّ اللسان المشقوق حالة حميدة تؤثر على السطح العلوي من اللسان ويكون في شكل ثقوب صغيرة أو كبيرة.

ونقدم أبرز أسباب تشققات اللسان وفقًا لما ذكره موقع healthline:

متلازمة ميلكيرسون

عبارة عن اضطراب عصبي نادر يسبب تورما في الشفاه وشللا في الوجه وتشققات في اللسان.

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التهاب اللسان المهاجر

وهي من الحالات الحميدة التي تظهر على اللسان المشقوق وتسبب حساسية شديدة تجاه تناول الأطعمة الحارة أو الساخنة.

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متلازمة داون

من المعروف أن متلازمة داون من الاضطرابات الوراثية التي تعاني منها نسبة كبيرة من الأطفال ويعتبر تشقق اللسان من أبرز أعراض المرض.

داء المبيضات الفموي

ويكون نتيجة ضعف الجهاز المناعي والإصابة بعدوى فطرية ويسبب المرض تشققات في اللسان، كما أن هناك عوامل تزيد من خطر الإصابة بتشققات اللسان ويعتبر أبرزها الآثار الجانبية لبعض الأدوية ومنها أدوية المضاد الحيوي والكورتيزون.

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