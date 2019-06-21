6 علامات تكشف إصابتك متلازمة "الأطراف العليا" المرتبطة بالعمل

يؤثر الإجهاد في العمل على الصحة بشكل كبير، ومن أكثر الأمراض المرتبطة بالعمل شيوعًا متلازمة الإصابة بالإجهاد المتكرر للأوتار والعضلات "RSI".

ونستعرض فى هذا التقرير، أبرز علامات الإصابة بالإجهاد المتكرر بسبب العمل، وفقاً لموقع "Net doctor".

آلام "الأطراف العليا"

وتُعد متلازمة الإجهاد المتكرر فى الأوتار وتسمى أيضًا متلازمة "الأطراف العليا"، وهو مصطلح عام يستخدم لوصف الألم الذي تشعر به في العضلات والأعصاب والأوتار الناتج عن الحركة المتكررة والإفراط في الاستخدام.

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يُعتقد أن بعض الأنشطة تزيد من خطر الإصابة بالإجهاد المتكرر، بما في ذلك الأنشطة المتكررة، وعدم الوقوف أو الجلوس بطريقة صحيحة، الأنشطة عالية الكثافة دون راحة أو مهام تنطوي على العمل في موقف غير مريح.

أعراض الإصابة بمتلازمة الاجهاد المتكرر

تؤثر متلازمة الاجهاد المتكرر بشكل شائع على الرقبة والكتفين والذراعين وأيدي العاملين بلوحة المفاتيح والأشخاص الآخرين الذين يقومون باستخدام نفس المهام والحركات في عملهم، وتتضمن الأعراض عادة ما يلي:

-ألم.

-الخفقان.

-وخز أو خدر.

-التشنج.

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-في البداية، قد تظهر الأعراض فقط في نهاية اليوم، ولكن إذا تركت دون رقابة، فقد تتقدم، مع مرور الوقت بين بدء العمل وبداية الألم تصبح أقصر.

-التهاب الوتر للمعصم المرتبط بالكتابة على لوحة المفاتيح.

أسباب الإجهاد المتكرر

كما هو الحال في العديد من مشاكل الأنسجة الرخوة الأخرى التي تؤثر على الجهاز العضلي الهيكلي تحدث إصابة الاجهاد المتكرر بسبب سوء استخدام أو الإفراط في استخدام جزء من الجسم، ومن العوامل المساهمة:

- العمل المفرط.

-نوع العمل نفسه.

-العمل لفترات طويلة دون انقطاع.

-الاستخدام المفرط المستمر و كثرة الحركة المتكررة.

-الوقوف أو الجلوس بطريقة غير صحيحة.

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