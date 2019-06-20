تعرفي على وصفات وفوائد زيت الخروع للشعر

يعتبر زيت الخروع من أفضل الطرق الطبيعية للعناية بالشعر، حيث أنه غني بالمعادن والأحماض الدهنية التي تساعدكِ في الحصول على شعر صحي ولامع، كما أنه يتمتع بالعديد من الفيتامينات التي تُحسن من معدل نمو الشعر، وتحفز وصول الدورة الدموية لفروة الرأس بشكل صحي، وفي هذا المقال نتناول أفضل وصفات وفوائد زيت الخروع للشعر الفعالة، مما يساعدكِ في تحسين حالة الشعر بخطوات سهلة وبسيطة حصرياً على مجلة رجيم المجلة الأولى في عالم الجمال بالوطن العربي.

وصفات وفوائد زيت الخروع للشعر

يمكنكِ افستفادة من وصفات زيت الخروع الطبيعية للحصول على الشعر الجذاب والمتألق الذي تحلمين به، وذلك من خلال إدراجه مع العديد من المكونات المختلفة، التي تساعد على تطرية الشعر والحفاظ على رطوبته ولمعانه؛ ليبدو بمظهر أكثر صحة ويعيد إليه رونقه مجدداً، وفيما يلي أفضل وصفات وفوائد زيت الخروع للشعر والعناية به من الجذور حتى الأطراف.

وصفات وفوائد زيت الخروع للشعر ونعومته

يُستخدم زيت الخروع على نطاق واسع في الوصفات التجميلية ووصفات العناية بالبشرة والشعر لما يتمتع به من مميزات وفوائد عظيمة، تجعله من أفضل الزيوت الطبيعية المستخدمة لتحافظين على جمال شعركِ وبشرتكِ طبيعياً دون المعاناة من أي أعراض جانبية، كما يساعدكِ إستخدام زيت الخروع المستمر على التخلي عن المنتجات الكيميائية للعناية بالشعر، والتي تتسبب بتلف حقيقي وضرر بليغ للشعر، مما يزيد من حالته سوءًا، وفيما يلي أهم فوائد زيت الخروع للشعر:

يحتوي زيت الخروع على فيتامين E المغذي للشعر، والذي يعمل على تنعيم الشعر وتحسين حالته من خلال إستخدامه عدة مرات في الشهر الواحد.

يحفز وصول الدورة الدموية لفروة الرأس عندج التدليك به بأطراف الأصابع في حركات لطيفة على فروة الرأس، مما يمنحكِ مظهر لشعر أكثر صحة وتألقاً.

يمنح شعركِ ترطيب عميق يحسن من حالته العامة، ويمنحه ملمس أكثر ليناً.

يساعد في علاج فك تشابك الشعر عند تدليك الشعر به وإستخدامه كسيروم قبل عملية التمشيط والتصفيف.

يحتوي زيت الخروع على خصائص مطهرة ومعقمة، مما جعله من الحلول الطبيعية المثالية للتخلص من قشرة الشعر بفروة الرأس.

يزيد من كثافة الشعر من خلال زيادة معدل نمو الشعر والحد من تساقطه، فيعيد الشعر مجدداً للمناطق الفارغة من الشعر بالراس.

يستخدم في تكثيف شعر الحواجب أيضاً من خلال الإنتظام في تدليك الحواجب به أثناء النوم وشطفه في صباح اليوم التالي.

يعالج مشكلات تقصف الشعر وتطايره، فهو يعيد للشعر الحيوية ويمده بالغذاء الذي يحتاجه من الأوميجا 3 والفيتامينات والأحماض الدهنية الطبيعية.

يساعد على الحفاظ على لون الشعر الداكن، فهو يحفز إنتاج صبغة الميلانين التي تمنح الشعر لونه الطبيعي.

يعيد للشعر بريقه مجدداً ويزيد من لمعان الشعر ليبدوا أكثر صحة وجاذبية.

أفضل وصفات وفوائد زيت الخروع للشعر

هناك بعض الوصفات الطبيعية التي تعتمد في مكوناتها على إستخدام زيت الخروع والإستفادة من فوائده العظيمة للشعر والبشرة، ونتعرف فيما يلي على مجموعة من أفضل وصفات زيت الخروع للشعر:

وصفة زيت الخروع الساخن لشعر أكثر نعومة

تساعدكِ هذه الوصفة على تنعيم الشعر وترطيبه من الجذور، كما تساعدكِ على تحفيز نمو الشعر من خلال تحسين وصول الدورة الدموية لفروة الرأس وتمدها بما يحتاجه الشعر من غذاء وفيتامينات ومعادن، كما أنها تستخدم كبديل طبيعي لكريم التصفيف، مما يساعدكِ على فك تشابك الشعر.

المكونات

مقدار من زيت الخروع

منشفة ساخنة

طريقة التحضير

قومي بتسخين زيت الخروع في حمام مائي ساخن، وبعدها يمكنكِ إستخدامه على الشعر.

طبقي زيت الخروع الساخن على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

دلكي فروة الرأس جيداً بأطراف أصابعكِ بنعومة حتى لا تتسببين بإلتهابات في فروة الرأس.

دعيه على شعركِ وضعي المنشفة الساخنة على الشعر بأكمله وأحكمي غطائه ولفه.

كرري تسخين المنشفة على البخار الساخن وضعيها مجدداً على الشعر.

كرري العملية لمدة ساعة كاملة.

أشطفي شعركِ بالماء الدافئ والشامبو للتخلص من أثار الزيت تماماً.

كرري الوصفة مرة اسبوعياً لتحصلين على نتيجة مبهرة.

وصفة حمام زيت الخروع للعناية بالشعر وتحفيز نموه

تساعد هذه الوصفة على تحسين نمو الشعر وتكثيفه، كما تمده برطوبة طبيعية مستخلصة من ثلاث زيوت طبيعية مذهلة للعناية بالشعر، وتمنحكِ نتيجة مضمونة لشعر أكثر نعومة.

المكونات

مقادير متساوية من

زيت الخروع

زيت الزيتون

زيت جوز الهند

منشفة ساخنة

طريقة التحضير

قومي بخلط مقادير الزيوت المتساوية جميعها معاً في وعاء.

ضعي الوعاء في حمام ماء ساخن ليكتسب منه الحرارة ويسخن.

تأكددي من نظافة شعركِ لتحسين وصول الزيوت لفروة الرأس.

قسمي شعركِ لعدة أقسام وطبقي خليط الزيوت على فروة الرأس، مع إستمرار التدليك لعدة دقائق.

وزعي الخليط على باقي أجزاء الشعر وصولاً للأطراف المتقصفة.

دعي على الشعر مع إحكام غلقة بمنشفة ساخنة توضع كل عدة دقائق.

اشطفي شعركِ بالماء والشامبو المناسب لطبيعة الشعر.

كرري العملية مرة أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

وصفة زيت الخروع المذهلة لتكثيف الشعر

تساعدكِ هذه الوصفة على تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس، مما يزيد من معدل نمو الشعر وزيادة كثافته خلال فترة قصيرة من إستخدامها.

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المكونات

2 ملعقة كبيرة زيت خروع

2 ملعقة كبيرة زيت اللوز الحلو

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

2 ملعقة كبيرة زيت بذور السمسم

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات معاً في وعاء حتى تتجانس الزيوت تماماً.

أدفئيها قليلاً في حمام مائي ساخن.

وزعي المزيج على فروة الشعر وإهتمي بتدليك الجذور.

وزعيه على أطراف الشعر لتعم الفائدة.

دعيه على الشعر طوال الليل.

إغسلي شعركِ بالماء والشامبو.

كرري الوصفة مرة أسبوعياً لتكثيف الشعر بفاعلية.

وصفة زيت الخروع والزيتون للحد من تساقط الشعر

يمكنكِ الإعتماد على هذه الوصفة في الحفاظ على شعركِ من التساقط.

المكونات

2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون

2 ملعقة كبيرة زيت الخروع

حفنة من أوراق الكركديه

طريقة التحضير

أضيفي المكونات جميعها معاً حتى تمتزج جميعها.

قومي بتسخين المزيج على النار لمدة ثواني قليلة.

قسمي الشعر لعدة أقسام صغيرة؛ حتى تتمكنين من توزيع المزيج على الشعر بأكمله.

دعيه على شعركِ طوال الليل، ويمكنكِ غسله بالماء والشامبو في صباح اليوم التالي.

كرري العملية 2 – 3 مرات في الأسبوع لتحصلين على النتيجة التي ترغبين بها.

يمكنكِ ملاحظة الفرق بنفسك من أول إستخدام.

وصفة زيت الخروع والألوفيرا لتحفيز نمو الشعر

تمنحكِ هذه الوصفة نتيجة مذهلة لشعر أكثر صحة ونعومة، فهي تحفز من نمو الشعر لينمو بمعدل أسرع من المعتاد، وإليكِ كيفية تحضيرها:

المكونات

1/2 فنجان جل الألوفيرا

2 ملعقة صغيرة من زيت الخروع

2 ملعقة صغيرة مسحوق الحلبة الناعم

1 ملعقة صغيرة بودرة الريحان

طريقة التحضير

قومي بخلط جميع المكونات معاً في وعاء لتحصلين على ماسك كريمي قوامه كثيف.

قسمي شعرك لأقسام متعددة وطبقي المزيج من الجذور حتى الأطراف.

أحكمي لف شعرك بغطاء الشعر البلاستيكي، ودعيه على الشعر لمدة 3 ساعات على الأقل.

بعد إنتهاء المدة يمكنكِ غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو الخاص بشعركِ للتخلص من أثار الماسك المتبقية.

يمكنكِ ملاحظة الفرق فور الإنتهاء، ليصبح شعركِ أكثر نعومة ولمعان.

كرري الماسك مرة أسبوعياً للحصول على نتيجة مؤكدة.

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