10 ساعات عمل يوميا قد تصيب بالسكتة الدماغية

كشفت دراسة فرنسية حديثة عن أن الأشخاص الذين يعملون ساعات طويلة أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، لا سيما إذا استمروا على ذلك 10 سنوات أو أكثر.

وعرف المشاركون بالدراسة، التي نشرتها مجلة جمعية القلب الأمريكية (Stroke)، الخميس، ساعات العمل الطويلة بأنها أكثر من 10 ساعات عمل يوميا لمدة 50 يوما على الأقل في السنة.

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استعرض الباحثون، خلال الدراسة، بيانات 143 ألفا و592 شخصا، منها معلومات عن العمر، والجنس، والتدخين، وساعات العمل، ولاحظوا أنه كلما زادت ساعات العمل ارتفعت احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية.

ومن بين المجموعة التي شملتها الدراسة، تعرض العاملون منهم لساعات طويلة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 29%، وكان لدى أولئك الذين يعملون لساعات طويلة لمدة 10 سنوات أو أكثر خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 45%.

قال ألكسيس ديسكاثا، الطبيب في مستشفى باريس، والباحث الرئيسي بالدراسة: "العلاقة بين 10 سنوات من ساعات العمل الطويلة والسكتة الدماغية تبدو أقوى بالنسبة للأشخاص دون سن 50".

وأضاف ديسكاثا، في تقرير نشره موقع الجمعية الأمريكية للقلب: "نتائجنا تؤكد أن العديد من مقدمي الرعاية الصحية الذين يعملون ساعات طويلة قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض".