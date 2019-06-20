خُطوات مهمة عليكِ اتّباعها لتفوزي بقلب زوجكِ وتشعريه بحبكِ له

تبذل الزوجة المحِبّة دائمًا الكثير من الوقت والجهد في البحث عن طرقٍ تكسب بها الزوج وتشعل فتيل الحب بينهما، لتسيطر على قلبِه وتفكيره ولتظل أميرته المُدَلَّلَة، لذا على كل زوجة تتساءل "كيف أكسب زوجي" اتباع هذه الخطوات التي ذكرتها الدكتورة سارة خالد، وأولها:



أن تكوني متفاعلة دائما مع مشاعر زوجك واجعليه يشعر بحبك ورغبتك فيه كرجل



تجاوبي مع حبه واجعلي من لغة العيون مرسالا بينكما دائما



عندما يكون بعيدا عنك أمطريه برسائل الحب وأنك متشوقة لرؤيته

الحب يوجب الصدق فكوني دائما صادقة

كوني مثقفة ذكية وواثقة من نفسك على الدوام

كوني له صديقة وتحدثي معه عن عمله واهتماماته وكوني على دراية بها وناقشيه

أكثري من القراءة.



وبالتأكيد لا تنسي الاهتمامَ بجمالك، فاهتمِّي بمظهرك ورشاقتك، واشعريه أنك جميلة من أجل نفسك وثقتك في نفسك، وليس من أجله هو فقط.

‏ولكي يعتمد عليك كوني مسؤولة، سواء حدثت مشكلة أم لم تحدث، وعندما تحدث المشكلة، أوجدي الحلّ الذكي.



دعيه يشعر دائما أنك المنقذة، فذلك يشعره أنّه بحاجة لكِ في كل الأوقات والظروف.

كيف أكسب زوجي وأشعره بحبي

‏كوني له السكن، وأغدقي عليه الحنان.



كوني الأم أحبيه بصدق كما تحبّ الأم أبناءها.



أشعريه بحبك ولهفتك عليه، وأنك لا تحتملين أيَّ أذىً يصاب به.

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قفي بجواره في جميع المشاكل التي يتعرّض لها، المادية منها والنفسية، فذلك يحفّزه للّجوء لك في كل وقت.



«زوجك جنتك»، أشعريه أنه الإنسان الأهم في حياتك، فلا تهتمي بأي شيء على حسابه هو.

دعيه يشعر بأهميته في حياتك، واشكريه دوما على ما يقدمه لك، واشعريه بأهمية كل ما يفعله حتى لو كان بسيطاً.



‏كوني مستقلة، اجعلي لنفسك اهتماماتك الخاصة، شخصيتك المستقلة، ونجاحك الخاص، بذلك ستفوزين باحترامه.



كوني متجدّدة على الدوام، فلا تكوني متكلمة دائماً أو صامتة دائماً، لا مطيعة دوماً، أو مجادلة دوماً، لا متزينة دائماً، أو مهملة دائماً، فبعض الرجال يحبّون المرأة المتجدّدة.

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