احذري عدم انتظام ضربات القلب.. وإلا "الخَرَف" بانتظاركِ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حذّر باحثون في كوريا الجنوبية من أن نبض القلب بشكل سريع وغير منتظم قد يزيد من خطر إصابة الأشخاص بالعته أو الخرف.

واتضح من نتائج الدراسة التي أجراها الباحثون بهذا الخصوص أن مرضى الرجفان الأذيني تتزايد لديهم احتمالات الإصابة بمشكلة الخرف بنسبة تصل إلى 52% وذلك على مدار فترة تقدر بـ7 أعوام.

وقال الباحثون إن الرجفان الأذيني قد يؤدي لإصابة المرضى دون دراية من جانبهم بـ"سكتات دماغية مصغرة"، تعمل على تغيير الأوعية الدموية في أدمغتهم.

وأشار الباحثون إلى أن النتائج أظهرت لهم كذلك أن الأوعية التالفة أو المسدودة تمنع وصول الدم الغني بالأكسجين إلى الدماغ، وهو ما يتسبّب في موت خلايا الدماغ.

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وأضاف الباحثون، وفق دراستهم التي أجروها بجامعة يونسي في سيول، أن ذلك من الممكن أن يؤدي مع مرور الوقت لحدوث مشكلات بمهارات الذاكرة، أو التفكير أو اللغة.

وعلَّق على ذلك بويونغ يونغ، الأستاذ المساعد في قسم أمراض القلب بجامعة يونسي، بقوله " تبيّن لنا كباحثين أن عدم انتظام ضربات القلب يزيد خطر الإصابة بمرض الزهايمر، الذي يعتبر الشكل الأكثر شيوعًا للخَرَف، بنسبة تصل إلى 31 %".