مروحية تنقل أسمن رجل في باكستان إلى المشفى

نقلت طائرة هليكوبتر عسكرية رجلا بدينا، يعتقد أنه أثقل رجل في باكستان إذ يبلغ وزنه 330 كيلوغراما، إلى مستشفى للعلاج أمس الثلاثاء بعد أن طلب المساعدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحطمت فرق الإنقاذ جزءا من جدار منزل نور حسين لإخراجه إذ أنه أكبر من أن يخرج من الباب. ونُقل بعد ذلك إلى شاحنة ثم إلى الطائرة الهليكوبتر التي أقلته إلى مستشفى في لاهور.

ولا يستطيع حسن الحركة بسهولة بسبب السمنة ومشكلات صحية أخرى.

وقال قائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا لرويترز إن الجيش قرراتخاذ ترتيبات خاصة لنقل حسن وعلاجه بعدما لم تلق مناشدته على مواقع التواصل الاجتماعي استجابة سريعة.

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