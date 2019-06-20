طريقة تحضير شوربة السمك الحمراء

المقادير

- سمك الفيليه : نصف كيلو (مقطع)

- مرق السمك : 3 اكواب

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- طماطم : 2 حبة (مقشرة ومقطعة)

- الفلفل الاحمر الحار : قرن

- كزبرة خضراء : ملعقة كبيرة (مفرومة)

طريقة التحضير

1. حمّي زيت الزيتون في مقلاة غير لاصقة على النار، ثم أضيفي الثوم، والفلفل الأحمر، والملح، والفلفل الأسود، وحركي حتى يذبل البصل.

2. أضيفي السمك وقلبيه، ثم صبي مرق السمك، والطماطم، وحركي بهدوء واتركي المرق حتى يغلي.

3. خففي النار، واتركي المكونات حتى ينضج السمك مع باقي المكونات.

4. أضيفي عصير الليمون ثم أطفئي النار على الشوربة.

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5. اسكبي الشوربة في طبق التقديم وزيني بالكزبرة الخضراء المفرومة.

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