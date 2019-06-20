القاهرة - لايف ستايل المقادير3 اشخاص 1 كيلو روبيان(جمبري) مقشر ومنظف.

عصير 2 ليمون.

بصلة متوسطة مفرية ناعما.

2 ملعقة كبيرة صويا صوص.

1حبة فلفل حار مقطعة رفيعا.

1 ملعقة بهارات السمك.

1/2 كوب طحين الأرز الأبيض.

1/4 كوب طحين قمح.

1 ملعقة صغيرة جنزبيل. 2 كوب زيت نباتي (للقلي).

شرائح الخيار المخلل.

مقادير الصلصة:

2 ملعقة كبيرة زيت السمسم.

2 ملعقة كبيرة صلصة الصويا.

2 ملعقة كبيرة خل .

3 فصوص من الثوم المفري.

طريقة التحضير يوضع الروبيان في وعاء عميق ومعه عصير الليمون والبصل المفري وصلصة الصويا والفلفل الحار والبهارات والزنجبيل مع التقليب بخفة بملعقة خشب للتتبيل. إخلطي طحين الأرز الأبيض مع طحين القمح، وأضيفي ذلك لخليط الروبيان لتغطية كل حبة بمفردها وتجهيزها للقلي. Advertisements ضعي وحدات الروبيان بالطحين على لوح التقطيع الخشبي. أضيفي الزيت النباتي لمقلاة القلي وبعد التسخين على حرارة عالية قومي بقلي الروبيان من 3- 5 دقائق حتى يصبح لونه ذهبيا. ضعي الروبيان على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة إعداد وتحضير الروبيان بالكاري طريقة إعداد وتحضير فيليه السمك مع صوص الروبيان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد الروبيان المقلي بالصويا والثوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.