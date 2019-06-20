أحمد السبكي يكشف علاقة ضعف الغدة الدرقية بجراحات السمنة

تعتبر الغدة الدرقية من أهم الغدد الموجودة في الجسم، حيث توجد في الجزء الأمامي من الرقبة وتنتج هرمون يسمى "الثيروكسين" أو T4، وهو الهرمون الرئيسي الذي تنتجه الغدة، والمسئول عن النشاط الأيضي أو "حرق الدهون" في الجسم، وعندما يحدث خلل في الغدة الدرقية يحدث ضعف في إنتاج هذا الهرمون مما يؤدي إلي زيادة في الوزن.

الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحات السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، يوضح في التقرير التالي مدى تأثير ضعف إفراز هرمون الغدة الدرقية لمريض السمنة على نتائج جراحات السمنة.

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* وظائف هرمون الغدة الدرقية

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن ضعف إفراز هرمون الغدة الدرقية مشكلة كبيرة يعاني منها كثيرون، حيث إن هرمون الغدة الدرقية مسؤول عن تحفيز كل الأنسجة في الجسم تقريبًا لإنتاج البروتينات، ومسئؤول أيضا عن زيادة كمية الأوكسجين الذي تستخدمه الخلايا، وعندما تعمل الخلايا بشكل أشد، فأجهزة الجسم تعمل بوتيرة أسرع، وبالتالي يتم حرق دهون الجسم، أما نقص هرمونات الغدة الدرقية فهو يؤدي إلى إبطاء وظائف الجسم وبالتالي حرق الدهون يكون ضعيف وتحدث زيادة في الوزن.

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* تأثير ضعف الغدة الدرقية على نتائج جراحات السمنة:

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد السبكي إن المريض الذي يجري تكميم او تحويل مصغر للمعدة، ولديه ضعف في افراز هرمون الغدة الدرقية لا يؤثر على نتيجة الجراحة تمامًا، على الرغم من ان ضعف افراز هرمون الغدة الدرقية يؤدي الي قلة الحرق وزيادة الوزن، لكن عمليات جراحة السمنة اقوى من ذلك بكثير، لافتًا إن عمليات التكميم والتحويل المصغر للمعدة من خلالهم تتضاعف عمليات الحرق الي 10 اضعاف لذا فالنتيجة في انقاص الوزن تكون قوية جدا، وبالتالي يمكننا من خلال جراحات السمنة القضاء على ضعف عملية الحرق الناتجة عن ضعف هرمون الغدة الدرقية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إن نقص إفراز هرمون الغدة الدرقية يقلل الحرق عن طريق هرمون موجود في المعدة والذي يتم ازالته أثناء إجراء جراحات السمنة وبالتالي فلا تؤثر تماما عملية ضعف هرمون الغدة الدرقية على عمليات جراحة السمنة.

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