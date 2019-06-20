ملكة جمال الكون الهندية تتعرّض إلى المطاردة من عصابة في كولكاتا

تداول روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مُثير لملكة جمال الكون الهندية، ظهرت فيه وهي تتعرَّض إلى هجوم ومضايقات من قِبل عصابة وهي في سيارة "أوبر" في مدينة كولكاتا.

وكشفت ملكة جمال الكون الهندية لعام 2010 "أوشوشي سينغوبتا" كيف هاجمت عصابة من الشباب سيارة أوبر كانت تستقلها، وسحبوا السائق للخارج وضربوه بشدة، بعد أن اصطدم بعضهم بالسيارة في مفترق طرق.

وتعقبت العصابة ملكة الجمال وزميلتها إلى المنزل وسحبوها من السيارة وحاولوا تحطيم هاتفها لتدمير الفيديو الذي صورته للهجوم السابق.

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ونشرت "أوشوشي" الفيديو وتفاصيل الحادث على فيسبوك، منتقدةً عدم كفاءة الشرطة وعدم اهتمامها، وقالت إنها كانت تتجه لمنزلها مع زميلتها بعد موعد عمل في وقت متأخر من الليل في فندق "جي دبليو ماريوت كولكاتا" في عاصمة ولاية البنغال الغربية في الهند، عندما وقع الهجوم الأول أمس الثلاثاء.

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وقالت، "تعرض سائق الأوبر للضرب ودافعت عنه، وعندما بدأت في تسجيل الفيديو وسألتهم عن سبب عدم ارتدائهم خوذاتهم، ولماذا يركب 2 أو 3 منهم على دراجة واحدة، جاء رجل آخر وحاول أن يمنعني من التصوير".

وأعلن مفوض شرطة كولكاتا "برافين تريباثي"، الأربعاء أنه تم اعتقال 7 من المهاجمين في الليلة السابقة، بتهمة مضايقة صاحبة الشكوى، والاعتداء على سائق أوبر وتخريب سيارة الأجرة، ولا يزال التحقيق جاريًا.

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