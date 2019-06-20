جينيفر غارنار ضمن قائمة أجمل نساء العالم لمجلة "فوربس"

حضرت النجمة الكبيرة جينيفر غارنار الحفل الذي نظمته مجلة "فوربس" لأجمل السيدات في العالم لعام 2019، وكانت ضمن القائمة التي ضمت ما يزيد على 20 سيدة.

وشاركت جينيفر في ندوة لعدد من السيدات المشاركات على هامش الاحتفالية تحدثت خلالها عن مسيرتها الفنية وما واجهته من تحديات لتحقيق هذا النجاح.

وركّزت جينيفر في حديثها خلال الندوة على أزمة التحرش بالممثلات الشابات، وقدمت نصيحة للعاملات بمجال السينما في بداية مسيرتهن بعدم القبول بتقديم تنازلات للتقدم بهذا المجال. قد يهمك ايضاً: جوهانسن تتصدر قائمة فوربس لأعلى الممثلات أجرا ميركل تتصدر قائمة "فوربس" لأقوى 100 امرأة في العالم

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