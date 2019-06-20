وفاة أكبر معمرة فى أوروبا عن عمر يناهز 116 عامًا

توفيت ماريا جيوسيبا روبوتشي، والتى تعتبر أكبر معمرة فى أوروبا في منزلها الأربعاء، عن عمر يناهز 116 عامًا، والتى احتفلت بعيد ميلادها فى 20 مارس / آذار الماضى.

ويرجع طول عمرها وبلوغها ذلك العمر، وفقا لما قالت ماريا فى مقابلات صحافية، إلى إيمانها بالله، واتباع نظام غذاء صحى وتجنب شرب الكحول.

وتوفيت روبوتشي اليوم في منزلها فى قرية بجنوب شرق إيطاليا، عن عمر يناهز 116 عامًا و 90 يومًا، ووُلدت في 20 مارس/ آذار 1903 ، وعاشت خلال الحربين العالميتين.

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وعملت لسنوات عديدة مع زوجها نيكولا نارجيسو فى حانة بقريتها، والذى توفي عام 1982، وكان للزوجين خمسة أطفال ثلاثة أولاد وبنتان بالإضافة إلى تسعة أحفاد و 16 من أحفاد الأحفاد.

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وعلى الرغم من أن زوجها يدير حانة، أخبرت روبوتشي وسائل الإعلام الإيطالية، "أتناول طعامًا صحيًا، ولم تتناول أبدًا كوبًا من النبيذ ولا أدخن سيجارة في فمى أبدًا".

ويأتي موتها بعد وفاة جريس جونز، أقدم امرأة في بريطانيا ، الأسبوع الماضي والتى توفيت عن عمر 112 عاما، ولكن على عكس نظيرتها الإيطالية والتى ترى أن سبب حياتها الطويلة يرجع إلى مشروب يومي من الويسكي.

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