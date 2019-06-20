فيديوجراف.. 6 منتخبات تسعى لكسر نحس مجموعات أمم أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسعى 6 منتخبات مشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019 لكسر نحس عدم تخطي دور المجموعات في البطولة. وتستعد مصر لاستضافة البطولة في الفترة من 21 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة. وتستعرض "العين الرياضية" مسيرة 6 منتخبات شاركت في نسخ سابقة من البطولة وفشلت في تخطي دور المجموعات.

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