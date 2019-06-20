إنفوجراف.. 7 فوائد صحية لممارسة اليوجا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتبر اليوجا نظاماً متكاملاً للصحة البدنية والروحية والعقلية في مختلف أنحاء العالم، إذ يمارسها ملايين الأشخاص.

وتمتد إلى أصول تاريخية قديمة في الفلسفة الهندية، كما تتعدّد أنماطها التى تجمع بين تقنيات التنفس، والاسترخاء، والتأمل، والحركات الجسدية.



ويُحيِي العالم، 21 يونيو/ حزيران، اليوم العالمي الخامس لليوجا من خلال احتفاليات وفعاليات في عدد من الدول، بهدف تشجيع الناس على ممارستها والتعريف بأهميتها.

وأعلنت الأمم المتحدة 21 يونيو/حزيران يوماً عالمياً لليوجا، وذلك بعد اقتراح تقدّمت به الهند وتبنّته 177 دولة.

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وتعمل اليوجا على تحسين لياقة العضلات ووظائف القلب، مع تعزيز صحة وظائف العظام، وعلاج الاكتئاب وحماية الصحة العقلية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن النشاط البدني الروتيني يساهم في تقليل مخاطر الأمراض غير المعدية، مثل ضغط الدم المترفع، والسكتة الدماغية، والنوبات القلبية والسكري.

الإنفوجراف التالي يبرز أهمية وفوائد اليوجا:



