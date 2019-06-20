الحلّ في الحقْن.. علاج أورام الكبد بدون جراحة

يخشى كثير من الناس الجراحات والتخدير عموماً، ما يجعل إجراءها صعباً بعض الشيء، إلا أن هناك طرقاً جديدة ومبتكرة بعيداً عن الجراحات والتخدير الكلي.

وكان آخر هذه الابتكارات علاج أورام الكبد بدون جراحة عبر استخدام الحقْن الكيميائي والتردّد الحراري.

في هذا السياق حذَّر الدكتور أحمد سامي، استشاري الأشعة التدخلية، من تليف الكبد الناتج عن فيروس "سي"، قائلا إنه السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الكبد في مصر.

وأوضح سامي أن أورام الكبد ازدادت في وقت لم تفلح خلاله الجراحات بوقف زحف المرض اللعين، ذاكراً أن نسبة الأورام القابلة للجراحة لا تفوق 10%.

وأضاف: "تطوّر جراحة زرع الكبد فتح باباً لعلاج المرض اللعين، ولكنّ العدد المحدود للمرضى المنتفعين بهذا العلاج إلى جانب تكلفته الباهظة جعلت دوره محدوداً للغاية، لذا كان لا بد من وجود حلّ متاح وفعال يمكن أن ينتفع به أكبر عدد من المرضى وهو العلاج التدخلي".





وأشار سامي إلى بعض العلامات التي تدل على الإصابة بسرطان الكبد كالتالي:

- نقص في الوزن.

- ضعف عام وإحساس بالتعب مع خمول.

- فقدان الشهية.

- آلام في أعلى البطن.

- اصفرار الجسم ومقلة العين.

- الغثيان والتقيؤ.

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- ارتفاع درجة الحرارة.

وقال إن هناك خمس طرق لعلاج أورام الكبد بدون جراحة تعتمد معظمها على الحقن، ولا يحتاج فيها المريض إلى الجراحة:

- التردّد الحراري أو "الميكروويف":





ويتم العلاج عن طريق الوخز المباشر بإبرة صغيرة من خلال فتحة لا تتعدي 2 مم تحت الاسترشاد بالأشعة الصوتية أو المقطعية، بهدف قتل خلايا الورم تحت مخدر موضعي بدون أي شق جراحي، ويعدّ هذا النوع مناسباً للأورام أقل من 5 سم.

- الحقن بالقسطرة:





وفي حالة الحقن بالقسطرة يتم إدخال قسطرة من شريان الفخذ إلى شريان الكبد تحت الاسترشاد بالأشعة، ثم يحقن خليط من جرعات محدودة من المواد الكيميائية داخل الشريان المؤدي إلى الورم، ولاحقاً يُغلق الشريان (ما يسمى إرضاع الورم بالمواد الكيميائية)، بغية السيطرة على نشاط الورم، ويُنجز ذلك على جلسة أو جلستين.

- حقن الكحول:





ويعتمد حقن الكحول على الوخز المباشر بإبرة رفيعة، من أجل تحليل خلايا الورم، ويعتبر هذا النوع مناسباً للأورام أقل من 2 سم.

- الحقن بالحبوب الذكية:





أما الحقن بالحبوب الذكية فيستند إلى استخدام حبوب ذات مقاييس متناهية الصغر، ولها خاصية امتصاص المواد الكيمائية والاحتفاظ بها على مدى أسابيع عدة، حتى إنه عند حقن الحبيبات بالقسطرة داخل الورم يقوم بإفراز تلك المواد الكيميائية بصفة منتظمة ومكثفة، ما لا يسمح للمواد الكيماوية بالتسرّب إلى الدم خارج الكبد.

-حقن المواد المشعة:





ولها خاصية التعامل مع الأورام المتشعبة أو تلك المصحوبة بانسداد في الوريد البابي، ويتم اختيار المرضى لها طبق معايير معينة.

-الخلط بين هذه الطرق:

الخلط بين هذه الطرق وبعضها وعلى سبيل المثال: إجراء حقن بالقسطرة لورم كبير 7 سم، بهدف تصغيره ثم قتله بالتردّد الحراري أو العكس، كأن يُجرى أيضاً قتل خلايا الورم بالتردّد الحراري ثم إعطاء جرعة منشطة من المواد الكيميائية المحدودة عن طريق القسطرة.