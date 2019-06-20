تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل الخوخ والمشمش

المقادير

20 x عدد مشمش

10 x عدد خوخ

4 x معلقة كبيرة سكر (أو حسب الرغبة)

2 x كوب عصير ليمون الطريقة :

في الخلاط الكهربائي، تخلط جميع المكونات لمدة 5 دقائق حتى تتجانس المكونات ثم يوضع الكوكتيل في الثلاجة ليبرد ثم يقدم. قد يهمك أيضا: طريقة تحضير عمل كيكة الباونتي طريقة تحضير كيكة القرفة بالزبيب

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