دراسة: يوم عمل أسبوعياً "أفضل جرعة" للصحة العقلية

خلصت دراسة حديثة، أجراها باحثون من جامعتيْ كامبريدج وسالفورد البريطانيتين، إلى أن العمل ليوم واحد فقط أسبوعياً يعدّ "الجرعة الأكثر فعالية" للفرد بغية الحصول على فوائد الصحة العقلية.

وحسب شبكة "بلومبرج" الأمريكية، الأربعاء، أوضحت الدراسة أن مشاكل الصحة النفسية تقل بنسبة 30% عندما ينتقل الشخص من حالة البطالة والاعتناء بالأطفال في المنزل، إلى العمل لمدة ثماني ساعات أو أقل في الأسبوع.

وقالت "بلومبرج" إن الباحثين في جامعتيْ كامبريدج وسالفورد حدّدوا جرعة العمل المناسبة لتحقيق رفاهية الإنسان المثلى، إذ نُشِرت نتائج الدراسة في مجلة "العلوم الاجتماعية والطب".

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وتابعت "بلومبرج" أن الباحثين استخدموا بيانات من دراسة استقصائية أُجرِيت على 700 ألف بريطاني، حول كيفية ارتباط التغييرات في ساعات العمل بالصحة العقلية والرضا عن الحياة، بين عامي 2009 و2018.

وأضافت أن الباحثين راقبوا بيانات شمِلت العمر، والأطفال، والأمراض طويلة الأمد، ودخل الأسرة.

وأفاد بريندان بورشيل، عالم الاجتماع بجامعة كامبريدج المشارك في إعداد الدراسة: "لدينا إرشادات للجرعة الفعالة لكل شيء، بداية من فيتامين (سي) إلى عدد ساعات النوم اللازمة من أجل الحصول على شعور أفضل، ولكن هذه المرة الأولى التي يُطرَح فيها سؤال عن الجرعة المناسبة للعمل مدفوع الأجر".

وأكد: "نحن نعلم أن البطالة عادة ما تلحق الضرر برفاهية الناس، وتؤثر بالسلب على الهوية والوضع واستغلال الوقت".