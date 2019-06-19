تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كنافة بالخوخ

المقادير

2 x كوب كريمة مخفوقة

1 x كوب سمن

1 x علبة خوخ (كمبوت مقطع مكعبات)

1 x كوب شربات

½ x كيلو كنافة (مجمدة) الطريقة:

تقطع الكنافة لقطع صغيرة جدا.

يوزع فوقها السمن وتقلب حتى تتشرب السمن جيدا.

فى صينية غير قابلة للإلتصاق توزع الكنافة ونضعها فى الفرن عند درجة حرارة 180 لحين أن يحمر لونها.

فى بولة عميقة نضع جزء من الكنافة.

ثم يوزع فوقها جزء من الشربات ثم جزء من الخوخ ثم الكريمة.

تكرر نفس الخطوات حتى ينتهى المقدار تقدم باردة بالهنا والشفا. قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة تحضيركرات الكنافة بالكريمة والعسل تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الكنافة بالمانجو

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