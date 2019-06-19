تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كنافة بقمر الدين

القاهرة - لايف استايل المقادير

4 x معلقة كبيرة نشا

1 x كوب سمن (سايحة)

½ x كيلو مشمش

½ x كوب سكر

½ x كيلو كنافة

¼ x كوب زبيب

¼ x كوب سكر بودرة

¼ x كوب مكسرات

¼ x كوب جوزهند

مقادير شربات السكر

1 x كوب ماء

2 x كوب سكر

2 x معلقة صغيرة ماء زهر

2 x معلقة صغيرة عصير ليمون الطريقة:

قلبى الكنافة مع الزبدة والسكر البودرة.

إغلى المشمش فى الماء ثم إضربيه فى الخلاط وقلبيه مع ½ كوب سكر.

أذيبى النشا فى القليل من الماء ثم أضيفيه لخليط المشمش على النار.

ضعى طبقة من الكنافة ثم طبقة من مهلبية المشمش والمكسرات ثم طبقة أخرى من الكنافة.

ضعيها فى الفرن حتى النضج.

حضري شربات السكر

فى حلة على النار هنضيف الماء والسكر ونقلبهم كويس لحد ما الماء يغلى ولمدة 10 دقائق.

لو ظهرت على سطح الماء أى رغوة هنشيلها بالمعلقة.

هنضيف عصير الليمون ونقلب كويس ويترك الخليط على النار حوالى 10 دقائق أو لحد ما الصوص يتقل وبعدين يرفع من على النار ويضاف ماء الزهر ويترك ليبرد

إسقى الكنافة بالشربات و زينى الوجة بقطع المشمش وقدميها بألف هنا وشفا. قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير الكنافة بالكريمة طريقة إعداد وتحضير رول الكنافة بالشوكولاته

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