تعرفي على طريقة إعداد وتحضير موز بالشيكولاتة

المقادير

400 x جرام شيكولاتة

4 x عدد موز

الطريقة:

نقوم بتقشير الموز ويثبت عصيان الكيك بوبس فيه بحذر شديد.

نقوم بتذويب الشيكولاتة على حمام مائي.

ندع الشيكولاتة تبرد قليلا ثم نغمس اصابع الموز فيها.

ترش بالفارمسيل الملون ونضعها على ورق زبدة ونحفظها في الثلاجة قبل التقديم.

قد يهمك أيضا:

طريقة إعداد وتحضير كيكة بندق و جبنة و شيكولاتة

طريقة إعداد وتحضير أرز باللبن مع صوص المشمش