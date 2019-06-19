سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 19 يونيو 2019

استقر نسبيا سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء، في البنوك وشركات الصرافة أمام الجنيه المصري، وبلغ متوسط السعر 16.71 جنيه للشراء مقابل 16.81 جنيه للبيع، بعد أن كان سعر صرف العملة الخضراء قد شهدت ارتفاعا محدودا بختام تعاملات أمس الثلاثاء.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، عند 16.71 جنيه للشراء و16.81 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه المسجل في البنك المركزي المصري، وبنوك العربي الأفريقي وبلوم والتعمير والإسكان والإسكندرية ومصر والمصري لتنمية الصادرات والشركة المصرفية العربية والأهلي اليوناني.

وبلغ سعر العملة الخضراء في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.73 جنيه للشراء، وهو أعلى سعر للشراء في البنوك المصرية، بينما تراجع بواقع قرشين للبيع مسجلا 16.81 جنيه.

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وفي بنوك عودة والمصرف المتحد والمصري الخليجي وقناة السويس وكريدي أجريكول بلغ سعر الدولار 16.72 جنيه للشراء مقابل 16.81 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنك الأهلي الكويتي - بيريوس 16.73 جنيه للشراء مقابل 16.83 جنيه للبيع وهو أعلى سعر للبيع في بنوك مصر.

على صعيد العملات الأجنبية الأخرى، تراجع متوسط سعر شراء اليورو ليبلغ للشراء 18.68 جنيه مقابل 18.87 جنيه للبيع، وارتفع متوسط سعر شراء الإسترليني 20.92 جنيه مقابل 21.12 جنيها للبيع.

وبالنسبة لمستويات سعر صرف العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.44 جنيه للشراء مقابل 4.48 جنيه للبيع، وبلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 4.54 جنيه مقابل 4.57 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 54.93 جنيه وتراجع سعر البيع ليسجل 55.33 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وتخطط مصر لإصدار سندات دولية باليوان الصيني أو الين الياباني أو الوون الكوري الجنوبي في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز.

وبلغت استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية 16.8 مليار دولار بنهاية أبريل/ نيسان الماضي، وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط.