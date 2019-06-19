ريال مدريد يقايض توتنهام للحصول على خدمات إريكسن

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علي البحيريالأربعاء 2019/6/19 06:27 صباحا بتوقيت أبوظبي
كريستيان إريكسن
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن عرض نادي ريال مدريد الإسباني صفقة تبادلية على توتنهام الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط "السبيرز"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية أن ريال مدريد عرض دفع 45 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى الاستغناء عن خدمات لاعبه الإسباني داني سيبايوس من أجل ضم إريكسين في الميركاتو الصيفي.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي الملكي تريد استخدام سيبايوس لتسهيل عملية ضم إريكسين من توتنهام، والذي وضعه الفرنسي زيد الدين زيدان ضمن قائمة أولوياته في الموسم الجديد.
وحامت الشكوك حول استمرار سيبايوس مع الميرينجي، في ظل خروجه من حسابات زيزو للموسم المقبل، في الوقت الذي يسعى فيه اللاعب للحصول على فرصة أكبر للمشاركة.
ويمتد عقد إريكسن (27 عاما) مع توتنهام حتى صيف 2020، علما بأنه شارك في 51 مباراة بالموسم المنصرم بكل البطولات، وسجل 10 أهداف وصنع 17 أخرى.
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