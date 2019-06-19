أطباء يُناشدون النساء بعدم الولادة قبل الأسبوع الـ 34 حتى لو نزل ماء الرحم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف خبراء النساء والتوليد عن توجيهات جديدة تهدف لخفض عدد الأطفال المبتسرين حتى إذا نزل ماء رحم الأم مبكرًا.

وناشد خبراء الكلية الملكية البريطانية لأطباء النساء والتوليد (RCOG) أطباء العالم ألا يحفّزوا الحوامل على الولادة حتى لو نزل ماء الرحم مبكرًا، ما لم تدخل الأم في مرحلة المخاض بشكل طبيعي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في السابق كان من المعتاد أن يحفز الأطباء مرحلة المخاض إذا عانت الأم من تمزق في غشاء الرحم قبل موعد الولادة، وذلك إذا وصل الحمل إلى الأسبوع الـ34.

إلا أن الدراسة الحديثة التي شملت أكثر من 3 آلاف حامل، كشفت عن عدم وجود موانع لمواصلة الحمل دون حدوث مضاعفات؛ ما يسمح لنمو الجنين بالاكتمال، حيث وجد الباحثون أن إكمال الحمل يخفض خطر معاناة الجنين من مشاكل التنفس والتغذية والالتهابات.

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وقالت "ليا بريجانت"، مستشارة الجودة والمعايير في الكلية الملكية للقابلات: "هذا أمر مهم سيساعد على تحسين رعاية وسلامة الحوامل وأطفالهن، ونحث مسؤولي الرعاية على اتباع هذا التوجيه الجديد".

وتشير الإحصائيات إلى ولادة واحد من بين كل 13 مولودًا في المملكة المتحدة مبتسرًا أي قبل اكتمال 37 أسبوعًا؛ الامر الذي يؤدي في بعض الأحيان لمضاعفات خطيرة للجنين بما في ذلك ضعف المناعة ومتلازمة الضائقة التنفسية، والتي تحدث عندما لا تتطور رئة الجنين بالكامل.