اسباب غير متوقعة لزيادة الوزن فجأة

الغضب ليس مجرد صراخ ويتسبب في مزاج سيئ؛ فيمكن أن نكون جميعاً غاضبين من وقت لآخر، لكن كونك دائماً في هذه الحالة، يمكن أن يكون ضاراً بوزنك.

عندما نشعر بالغضب، يتم إطلاق الأدرينالين بسبب تدفق الدم من الأعضاء الداخلية إلى العضلات.

وبعد انخفاض مستوى الأدرينالين، نشعر بالحاجة إلى تجديد الطاقة المفقودة، ونبدأ في الرغبة في تناول الطعام، هذا قد يؤدي بنا إلى اللجوء إلى الأكل العاطفي؛ فيمكن أن نأكل شيئاً ليس جيداً بالنسبة لنا، وهو ما سيجلب لنا السعادة والراحة.

ووفقا لدراسات علمية القلق سيزيد من التوتر، ثم يزيد مستوى هرمون الكورتيزول، بالإضافة إلى كونه ضاراً بالقلب وضغط الدم، ذلك لأن الكورتيزول يحول نسبة السكر في الدم إلى الدهون ويمنع الهضم، ونتيجة لذلك، يؤدي إلى زيادة الوزن وتكوين الدهون، التي يمكن أن تكون ضارة بالصحة لدينا.

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يمكن التخلص من مشاعرك السلبية من خلال ممارسة هوايتك المفضلة، يمكنك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو ممارسة التمرين أو المشي في الحديقة، هذا سيساعدك على تغيير حالتك المزاجية، ويمكنك مقابلة الأصدقاء أو القيام بالأشياء المفضلة لديك، أو أي شيء آخر يجلب لك المتعة والسلام.

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