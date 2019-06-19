وكيل بيل يحسم موقف اللاعب من الانضمام ليونايتد

استبعد جوناثان بارنت، وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني، رحيل اللاعب من قلعة النادي الملكي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي على سبيل الإعارة.

زين الدين زيدان، مدرب الريال، قرر إبعاد بيل عن الريال، بعد الانتقادات العنيفة التي تعرض لها اللاعب من جماهير الريال في الموسم المنقضي، فضلاً على المستوى الهزيل الذي ظهر به.

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جوناثان بارنت قال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" إنجلترا: "أستطيع أن أؤكد أن جاريث بيل لن يغادر ريال مدريد خلال هذا الصيف على سبيل الإعارة".

وكانت تقارير إسبانية أكدت اقتراب رحيل بيل عن النادي إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مجاناً، على أن يتكفل النادي الإنجليزي بدفع راتب اللاعب الذي يقترب من 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

وأضاف وكيل بيل: "اللاعب يحب أن يكون موجوداً في إسبانيا، يتمتع بحياة جميلة هناك، ورحيله فقط يعتمد على وجود عرض استثنائي، ولكننا لن نتفاوض لإعارته".

وبخصوص إمكانية انضمام بيل ليونايتد، اختتم بارنت: "أعتقد أن يونايتد على الأرجح لن يكون الوجهة القادمة للاعب".