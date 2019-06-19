متى يحبو طفلي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 يونيو 2019 04:40 مساءً - يؤكد أطباء الأطفال أن الطفل إذا كان ينمو نمواً طبيعياً، أي أنه يجلس بمفرده دون دعم، يلتقط الأشياء بيديه الاثنتين، يستخدم ذراعيه وساقيه بالتساوي ويلف جسمه في كل اتجاه، فهذا يشير إلى أن الطفل مستعد للحبو، ثم الوقوف، فالمشي في الغد القريب. ولا وجود لأي مشكلة قد تعوق. الدكتور إبراهيم شكري يضيء لك بعض العلامات.

معوقات حبو الأطفال

ليس هناك قاعدة ليبدأ الطفل بالحبو، حيث يتفاوت موعد هذه الخطوة من طفل لآخر، كتفاوت النمو أيضاً، فالبعض يرى أن الحبو يبدأ في الشهر السادس، فيما البعض الآخر في الشهر التاسع أو العاشر. إذاً، لا تقارني بين طفلك وآخر. علمياً ومع الأطفال الأصحاء، يبدأ الأطفال في الحبو في عمر 8 أشهر، ومنهم من يتأخر وربما لا يزحف إطلاقاً، حيث يبدأ بالوقوف والمشي مباشرة.

يزحف الطفل في الشهر الثامن على بطنه، ويحاول التحرك إلى الأمام أولاً، ثم إلى الخلف، يتمكن من الحبو بيد واحدة، يمسك الأثاث من حوله ويقف مستنداً إلى أي شيء أو إلى الجدار.

في الشهر التاسع يحبو بيد واحدة ويمكنه أن يدور حول نفسه. يحبو في أماكن مرتفعة، وعندما يفعل، تكون رجلاه ممدودتين.

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*يستطيع أن يقف بمفرده لوقت قصير، فيتمكن من الوقوف بالارتكاز على الأثاث، ثم يجلس بعد الوقوف.

في الشهر العاشر: يحبو في خط مستقيم على يديه ورجليه، يستطيع الوقوف بمفرده ويكون أكثر ثباتاً.

* يدفع الأشياء ببطن الكف ويدفع نفسه لوضع الوقوف، يقف إلى جانب الأثاث ويرتكز عليه.

الشهر الحادي عشر: يقف بمفرده ويحاول دفع نفسه إلى أعلى مرتكزاً على مقدمة القدم.