إنفوجراف.. أطعمة تساعد على إدرار حليب الأم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوصت منظمة الصحة العالمية باستمرار الأم في إرضاع الطفل طبيعيا حتى سن 6 أشهر، على أن تبدأ بإدخال الطعام الصلب بعد ذلك؛ لذا هناك ضرورة لاهتمام الأم بالأطعمة المدرة للحليب الطبيعي.

والرضاعة الطبيعية تفيد الأم والجنين معا؛ إذ تمنح الأولى فرصة التخلص من الوزن الزائد الذي اكتسبته خلال فترة الحمل والعودة إلى قوامها الطبيعي، فضلا عن الحماية من هشاشة العظام، كما تحمي الطفل من أمراض كثيرة وتقلل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة والموت المفاجئ.

الإنفوجراف التالي يوضح أبرز الأطعمة التي تساعد على إدرار الحليب الطبيعي.



