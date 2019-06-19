نصائح لتجنب الانزلاق الغضروفي.. السر في النوم والجلوس

يتعرض كثيرون للإصابة بالانزلاق الغضروفي نتيجة أسباب متعددة، منها التقدم في العمر أو أداء بعض الحركات الخاطئة أو أي إصابة مباشرة، لذلك يجب الاهتمام بتقوية العظام وممارسة الرياضة باستمرار.



وهناك بعض الأعراض التي تؤكد إصابة الشخص بالانزلاق الغضروفي، منها الألم والتنميل والوخز وضعف العضلات وصعوبة الوقوف أو الجلوس، فضلا عن الشعور بألم مفاجئ عند أداء بعض الحركات، أو برودة جانب من الجسد، ومن أبرز أسباب الإصابة النوم والجلوس ورفع الأحمال.

وحسب الدكتور أحمد سامي، استشاري الأشعة التدخلية بمصر، "ينام الإنسان ما يقرب من 1/3 عمره، لذا عليه التعرف على كيفية تجنب الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى الانزلاق الغضروفي عند النوم".

أخطاء شائعة أثناء النوم





- النوم على البطن.

- النوم على المراتب الوثيرة الغائرة.

- النوم أمام تيارات الهواء الباردة أو السريعة خاصة في الصيف.

نصائح عند النوم





1- يفضل النوم على مرتبة صلبة.

2- النوم على الجانب مع ثني الركبتين.

3- النوم على الظهر مع ثني الركبتين، ووضع مخدة تحتهما أو تحت سمانة الرجل.

أخطاء شائعة عند رفع الأحمال





- الانحناء والركبتان مبسوطتان.

- لف الوسط بالتزامن مع حمل شيء.

- رفع الأحمال فوق مستوى الكتف.

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نصائح عند رفع الأحمال





1- كن قريبا من الحمل ما أمكن.

2- شد عضلات البطن.

3- استخدم الركبة بدلا من الانحناء.

4- إسناد الحمل على عضلات الفخذ.

5- وضع الحمل على الأرض بهدوء.

أخطاء شائعة عند الجلوس





- الجلوس على كرسي بعيد من المكتب.

- امطتاء الظهر للأمام فترة طويلة.

- إحناء الظهر أثناء الجلوس أو التزحلق للإمام.

نصائح عند الجلوس





1- وضع القدمين على الأرض والركبة أعلى قليلا من الحوض.

2- وضع سنادة خشبية تحت القدمين.

3- الجلوس ملاصقا لظهر الكرسي.

4- وضع وسادة صغيرة في تجويف الظهر.

5- الاحتفاظ بالرأس أعلى عند الجلوس على المكتب.