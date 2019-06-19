شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: العلاجات التي تستهدف ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تقلل ظهور الزهايمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توصل باحثون في كلية الطب جامعة نيويورك إلى أن العلاجات التي تستهدف ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تقلل بدورها من تراكم الأميلويد وتؤخر ظهور مرض الزهايمر.

جاء ذلك خلال دراسة أجراها فريق من الباحثين على الفئران حول كيفية تأثير الحالة على حركة السائل النخاعي داخل خلايا المخ، ووجدوا أن الفئران المصابة بارتفاع ضغط الدم أظهرت بطينين أكبر وتقلص حجم المخ، وتضعف نقل السوائل.

ووفقا للنتائج، فإن ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى تصلب وفقدان مرونة الأوعية الدموية، مما يعيق إزالة جزيئات النفايات من الدماغ

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