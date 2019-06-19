شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبوك يكشف الحالات الصحية والان مع التفاصيل

كشفت دراسة أمريكية أن تعليقات الناس على فيسبوك Facebook قد تكون أفضل في التنبؤ ببعض الظروف الصحية، مثل الاكتئاب والسكري، مقارنة بالمعلومات والبيانات التقليدية.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن الباحثين في جامعتي ستوني بروك وبنسلفانيا وجدوا أن اللغة التي يستخدمها الناس على فيسبوك Facebook يمكن أن تساعد الأطباء على التنبؤ بما إذا كانوا يعانون أمراضا مثل الاكتئاب والسكري بطريقة مشابهة للأعراض الجسدية أم لا.

واستخدم فريق البحث تقنية لجمع البيانات وتحليل من فيسبوك لنحو ١٠٠٠ مريض، ممن ربطوا سجلاتهم الطبية الإلكترونية بملفات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

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وبعد الحصول على معلومات عن اللغة المستخدمة في تعليقاتهم والتركيبة السكانية الخاصة بهم، مثل العمر والجنس، وفحصها، وجد الباحثون أنهم قادرون على تحديد ٢١ حالة مختلفة باستخدام البيانات التي تم جمعها من المشاركات على فيسبوك وحده، وشملت الذهان والقلق وإدمان الكحول.

وفي ١٠ من الحالات المحددة، خلص الباحثون إلى أن بيانات الفيسبوك كانت تتنبأ بشكل أفضل من المعلومات الديموغرافية، وكانت لبعض الكلمات روابط واضحة للحالات الصحية.

على سبيل المثال، وجد فريق أن أولئك الذين استخدموا كلمات مثل "شرب" و"قنينة" في منشوراتهم كانوا أكثر عرضة لإساءة استخدام الكحول. وكان أولئك الذين استخدموا لغة معينة في تعليقاتهم أكثر عرضة بنسبة ١٥ مرة للإصابة بمرض السكري مقارنة بالذين نادراً ما استخدموا تلك الكلمات.

وفي ضوء النتائج، اقترح فريق البحث أن هناك احتمالًا لتطوير أنظمة تسمح للمرضى بتسليم بيانات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم إلى المسؤولين الطبيين إذا اختاروا ذلك حتى يتمكنوا من تزويد الأطباء ببيانات إضافية قد تحسن من فعاليتها وتساعد في علاجهم.