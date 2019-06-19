أول أطلس للرئة البشرية.. خطوة لعلاج الربو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت صحيفة "ذي صن" إن علماء بريطانيين تمكنوا من إنشاء أول خريطة للرئة البشرية، ما يبعث الأمل في الحصول على علاج نهائي للربو، حيث ترسم الخريطة كل خلية في الرئة مع الكشف عن أساس بناء الجهاز التنفسي لدى كل من المرضى والأصحاء.

واستُخدم "الأطلس" لاكتشاف الخلايا، التي تسبب إنتاج المخاط لدى المصابين بالربو، ممن قورنت رئاتهم بالرئات السليمة.

وأكدت الدكتورة سارة تيشمان المعدة الأساسية المشاركة للجنة المنظمة لأطلس الخلية البشرية من معهد "ويلكوم سانجر" أن: "كجزء من مبادرة أطلس الخلايا البشرية، أنشأنا أول خريطة خلوية شاملة للرئتين، وتكشف بيانات الوصول المفتوح الواسعة النطاق عن نشاط الخلايا المختلفة ومساراتها ومواقعها".

وأوضحت قائلة: "سيوفر أطلس خلايا الرئة موردا رائعا لمزيد من أبحاث الرئة، ونأمل أن يتيح تحديد الأهداف العلاجية المحتملة لتخفيف الربو".

وقالت الصحيفة البريطانية إن الباحثين يخططون لرسم خريطة لكل خلية في الجسم، في مشروع واسع يسمى مبادرة أطلس الخلية البشرية، حيث من المتوقع أن تؤدي المبادرة العالمية إلى تعزيز البحث في الأمراض، بما في ذلك الربو والخرف وأمراض القلب والسرطان.