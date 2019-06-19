أطعمة مهمة لتحفيز الرغبة الجنسية لدي الزوجين

أطعمة سحرية لتحفيز الرغبة الجنسية لدي الزوج والزوجة

هل تشعر ان الرغبة الجنسية تمر بمرحلة من الفتور ؟

هل تشعر بأن شرارة الحب مفقودة اثناء العلاقة الحميمية؟

اذا كنت تمر بكل هذه العلامات فأطمئن عزيزي القارئ فسواء كنت رجل او انثي

فلابد ان تعرف ان هناك اطعمه قد تم اكتشاف فاعليتها مؤخرا في تعزيز القدرة والرغبة الجنسية .

فكل ما عليك الأن هو ان تتحلي عزيزي القارئ بالهدوء اولا ثم ادخال هذه الاطعمة الصحية

في نظامك الغذائي اليومي ولتتأكد انه في حاله استمرارك علي هذه الأطعمة الصحية

ستتحول حياتك في غضون بضعة اشهر تماما وستحظي بأسعد الأوقات اثناء العلاقة الحميمية .

اطعمه سحرية لتحفيز الرغبة الجنسية :

نعلم ان فتور العلاقة الحميمية تعتبر من اكثر المشاكل التيقد يواجهها الزوج او الزوجة ,

ولكن بالمداومة علي تناول هذه الأطعمة السحرية بصفة يومية ستري الفرق بنفسك عزيزي القارئ ,

والأن اليك قائمة الأطعمة السحرية التي من شأنها تقوية الرغبة الجنسية .

1- اللوز :

اكل حفنة من اللوز بصفة يومية بشرط الا يكون مضافا الية ملح او سكر من شأنه

انتاج الهرمونات الأساسية التي تنظم الصحة الجنسيةبصفة عامة و الرغبة الجنسية

بصفة خاصة لأحتواء اللوز علي الأحماض الدهنية التي توفر بعض المواد الخام الأساسية للجسم ,

هذا بالأضافة الي رائحة اللوز الجميلة التي تعمل علي اعتدال المزاج .

2- الموز :

الموز مصدر جيد للانزيم” بروميلين ” الذي يساعد علي تعزيز الصحة الجنسية

وتجنب ضعف الرغبة الجنسية , فمعروف ان الموز يوفر طاقة اضافية للجسم

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للأنه يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين B والمعادن مثل البوتاسيوم.

3- البيض :

يعتبر الموز مصدرا جيد لفيتامينات B 5, B6 والتي تعتبر اساسية من اجل السيطرة

علي مستويات التوتر في الجسم , وبالتالي يعمل الموز علي تحسين الرغبة الجنسية ,

والمقصود هنا بالبيض ليس بيض الدجاج فقط بل يشمل ايضا بيض السمك ( الكافيار )

حيث انها تعتبر مصدر جيد للغاية بالعديد من الفيتامينات ,

لذا ننصح بضم البييض المسلوق ضمن قائمة النظام الغذائي الخاص بك .

4- الثوم :

الثوم يحتوي على مركب يسمى” كبريت عضوي الأليسين”

يعمل علي زيادة تدفق الدم الي الأعضاء الجنسية وبالتالي تقوية الرغبة الجنسية .

5- التين :

عصير التين الطازج له دور كبير في تحسين القدرة و الرغبة الجنسية ,

حيث يحتوي التينم علي بعض الأحماض الأمينية التي تساعد علي تعزيز الرغبة الجنسية .

6- الشكولاتة :

تحتوي الشكولاتة علي مادة كيمائية تجعل الأنسان يشعر بنشوة ورغبة عارمة

بالأضافة الي انها تمنع الخمول لوجود بعض الخصائص المنبهة مثل الكافيين

الذي يمنح الجسم الطاقة والحيوية وبالتالي تعتبر الشكولاتة مفيدة لاحفيز الرغبة الجنسية .

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