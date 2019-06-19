أهم أسباب عدم الرغبة في العلاقة الحميمة عند الرجل

أسباب عدم الرغبة بـ العلاقة الحميمة عند الرجل قد تكون بسبب عدة عوامل مختلفة ، منها وصول الرجل لسن اليأس ، أو الاكتئاب ، أو قلة النوم ، أو انخفاض الشهوة بسبب تغيير نمط الحياة الغذائي ، أو النفسي ، وغيرها من العوامل المختلفة التي يجب على الرجل معرفتها لتفادي عدم الرغبة بالعلاقة الحميمة .

الحالة النفسية و تأثيرها على رغبة الرجل

هناك العديد من الأسباب النفسية التي تواجه الرجال ، و بالتالي تكون السبب في عدم الرغبة بالعلاقة الحميمة ومن هذه الأسباب مثلا:

قد تشكل بعض الزوجات سبب من أسباب تقليل الرغبة عند أزواجهم إما لبرودها الجنسي او لتعبها و تذمرها الدائم ، وفي هذه الحالة على الزوجة أن تقوي علاقة الحب بينها وبين زوجها ومساعدته من خلال معرفة أسباب النفور فيما بينهم والتفاهم لعودة الألفة والمحبة و بالتالي عودة رغبة الزوج للعلاقة الحميمة .

مع مرور الزمن تكثر المشاكل و المسؤولية على الزوج و بالتالي تتأثر علاقته الحميمة مع زوجته وهي من أسباب عدم الرغبة بالعلاقة الحميمة لذا على الزوجة كذلك مساندة زوجها في هذه الحالة .

سن اليأس يصل له الرجال كذلك ، فبمجرد وصول الرجل إلى سن الأربعين ستبدأ لديه الهواجس و الأفكار و التي ستحبط كذلك من رغبته في العلاقة الحميمة .

الحالة الصحية وعلاقتها برغبة الرجل الجنسية

هناك الكثير من الأمراض التي يتعرض لها الرجل مع مرور الزمن وتكون سبب في عدم رغبته بالعلاقة الحميمة منها:

مرض السكري

مرض الفشل الكلوي

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أمراض الدم والأورام والأمراض السرطانية عموما

كثرة التدخين وإدمان الممنوعات

زيادة الوزن

عدم ممارسة الرياضة

علاج عدم الرغبة بالعلاقة الحميمة عند الرجل

يجب على الزوج مراجعة الطبيب في حين تعرضه للضغط النفسي الذي لا يمكنه علاجه بمفردة مع زوجته أو الصحي، والتي ستؤثر على رغبته في العلاقة الحميمة ، و في كلتا الحالتين يجب على الزوج مراجعة الطبيب لحل المشكله .

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