خليجية تُصاب بالصدمة لكشفها نوايا خادمتها السيئة

أصيبت امرأة خليجية بالصدمة بعد كشفها نوايا خادمتها السيئة، حيث أقدمت الخادمة التي تحمل جنسية آسيوية على تصويرها وبناتها داخل المنزل وبملابسهن الخاصة المنزلية دون علمهن ثم إرسالها لصديقها لمشاهدتها.

وفي التفاصيل راود صاحبة المنزل الشك تجاه خادمتها، التي كانت ترفع الهاتف بين فترة وأخرى أثناء أعمال التنظيف في غرفتي النوم الخاصتين بهم والمجلس، وحين نسيت الخادمة هاتفها بسبب انشغالها، فتشت المجني عليها هاتف الخادمة، الأمر الذي سبب لها صدمة كبيرة، إذ كانت المتهمة تصوّرها هي وبناتها بملابس المنزل، وتقوم إرسالها إلى صديقها من جنسية آسيوية، ليشاهدها كمقاطع فيديو.

اقرا ايضاً:

إثيوبية تؤدي امتحانات الثانوية العامة عقب ولادتها "بنصف ساعة" فقط

بدورها واجهت الخادمة بالتهم الموجهة لها، وبسؤال الهيئة القضائية للمتهمة، لم تنكر التهم، إلا أنها ظلت صامتة، دون أن تقدم أي مبرر لفعلتها، وقالت إنها على علاقة مع صديقها الذي كان يدخل المنزل قاصداً غرفتها بين الحين والآخر.

Advertisements

ولم يتم النطق بالحكم على الخادمة، وأجّلت محكمة الجنايات الإماراتية في الفجيرة الحكم في القضية.

قد يهمك ايضاً:

انطلاق أول رحلة رسمية لطائرة تقودها "امرأة" في السعودية

"فوربس" الأميركية تُعلن قائمتها عن أغنى 80 امرأة صنعت ثروتها بنفسها