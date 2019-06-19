أهمنصائح لزيادة مدة العلاقة الحميمة وتحسين الأداء الجنسي

بالتأكيد وبشكل طبيعي وفطري يسعى كل رجل إلى تحسين الأداء الجنسي الخاص به والحفاظ على قدراته الجنسية في أعلى مستوياتها مع تقدمه في العمر وتجنب أي مشاكل صحية قد تؤدي إلى حدوث اعتلالات في صحية في هذه الجانب من صحته .

وفيما يخص قدرات الرجال الجنسية وكيفية تعزيزها من أجل المساهمة في إضافة المزيد من المتعة على العلاقة الزوجية الحميمة وضمان استمرارها لفترات زمنية أطول فإن التقرير التالي يحتوي على أهم النصائح الطبية التي ينصح بها متخصصي أمراض الذكورة لإطالة مدة العلاقة الحميمة من خلال تعزيز قدرات الرجل الجنسية .

1- البقاء نشيطاً

من أكثر الأمور التي يهملها الرجال هي الانتظام والالتزام في ممارسة التمارين الرياضية على الرغم من أن فوائدها لا تقتصر على الصحة العضوية والذهنية فقط بل تمتد لتشمل القدرات الجنسية للرجال أيضاً وخاصةً تمارين اللياقة البدنية مثل الجري والسباحة فهي تعزز قوة عضلة القلب ودعم كفاءة وصول الدم إلى قضيب لضمان عملية انتصاب صحية وقوية وتحسن الأداء الجنسي للرجال كما أنها تؤثر بقوة في رفع معدلات الرغبة الجنسية لدى الرجال بشكل رائع للغاية .

2- تناول تلك الفواكه والخضروات

بالتأكيد تناول الخضراوات والفواكه بشكل عام أمر ائع صحياً ولكن على المستوى تعزيز القدرات الجنسية للرجال فإن الأهم هو اختيار أنواع الخضراوات والفواكه التي تعمل على زيادة تدفق الدم إلى القضيب وسلامة الدورة الدموية وكفاءتها .

ولعل من بين أكثر المواد الغذائية قوة وفائدة على مستوى رفع معدلات القدرات الجنسية لدى الرجال هي البصل والثوم اللذان يمتلكان مفعول رائع في تحسين الدورة الدموية كما أن للموز أهمية كبيرة أيضاً في حياة الرجل الجنسية بسبب احتوائه على كميات كبيرة من البوتاسيوم الذي يعمل على خفض ضغط الدم مما يعزز فرص الرجال في الحصول على عملية انتصاب أقوى وأداء جنسب أفضل .

ولا يجب أن ننسى ذكر التوابل الحارة والفلفل الذي يساهم بشكل كبير في رفع القدرات الجنسية بسبب تأثير التوابل الحارة على خفض ضغط الدم وتقوية الدورة الدموية ووصول الدم إلى الأعضاء التناسلية بكفاءة .

3- المزيد من الأطعمة !

بجانب الخضراوات والفواكه يجب أن تتضمن الوجبات اليومية للرجال عناصر غذائية هامة مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية وهي عبارة عن نوع من الدهون يزيد من تدفق الدم ويمكن الحصول على من سمك السلمون والتونة والأفوكادو وزيت الزيتون بشكل طبيعي أو تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الأوميغا 3 .

كما يساهم فيتامين ب 1 المتواجد في الفول السوداني والفاصولياء على تنشيط الجهاز العصبي بشكل أسرع بما في ذلك الإشارات المنتقلة من الدماغ إلى القضيب مما يؤدي إلى تمتع الرجل بقدرات جنسية أكثر نشاطاً وحيوية .

ولأن البيض أكثر من مجرد طعام فهو منجم من المغذيات فإن تواجده في النمط الغذائي أمر ضروري وهام للغاية بسبب احتوائهة على عدة أنواع من فيتامين B وهو الأمر الذي يُحقق التوازن بين مستويات الهرمونات بداخل الجسم وبالتالي تضعف القدرات الجنسية لدى الرجال .

4- الحد من التوتر

Advertisements

إصابة الرجل بحالة من الضعف الجنسي أو انخفاض القدرات الجنسية قد لا يرتبط بأسباب عضوية وذلك لأن الحالة النفسية والذهنية لها تأثير قوي للغاية ومباشر على قدرات الرجال الجنسية فالإصابة بالتوتر والضغط النفسي أو حالات الاكتئاب كفيلة بالفتك بحياة الرجل الجنسية من خلال القضاء على رغبة الرجل الجنسية على الجانب العضوي ومنع حدوث أي عملية سليمة وصحية للانتصاب .

5- التخلص من العادات السيئة

التدخين وإهمال التمارين الرياضية واتباع أنماط غذائية غير صحية كل تلك الأمور تقلل من المدة العلاقة الجنسية لأنها ببساطة تفتك بقدراته الجنسية على المدى المتوسط لذلك البعد عن تلك العادات بشكل تدريجي أمر في غاية الأهمية بالنسبة لحياة الرجل الجنسية .

6- القليل من أشعة الشمس

لا تنحصر أهمية التعرض لأشعة الشمس في الحصول على فيتامين D فحسب بالنسبة للرجال فالأمر أعمق من ذلك كثيراً حيث تساعد أشعة الشمس على وقف إنتاج الجسم لهرمون النوم " الميلاتونين" وهو ما يعمل على زيادة الرغبات الجنسية وطول مدة العلاقة الجنسية بالنسبة للرجال .

7- المزيد من المساعدة

يجب أن لا يشعر الرجال بالحرج عن طلب المساعدة الطبية من المتخصصين والأطباء عند المعاناة من مشاكل في الانتصاب أو أمراض الذكورة وانخفاض الرغبة الجنسية وذلك لتحسين الأداء الجنسي وعلاج واكتشاف أي خلل أو مرض بشكل مبكر قبل أن تتفاقم الأمور وتتطور بشكل سلبي .

8- الأخذ والعطاء !

ونقصد هنا بأن العلاقة الجنسية ليست علاقة من طرف واحد بل مكونة طرفين يمتلك كل منهما رغباته واحتياجاته الجنسية لذلك يجب على الرجل تلبية رغبات زوجته والاستماع لها والتخلي عن الأنانية الجنسية لعدة أسباب لعل من أهمها تحقيق المتعة للطرفين بجانب إطالة فترة العلاقة الجنسبة عبر الانشغال بتلبية الرغبات الجنسية للطرف الآخر.

قد يهمك أيضًا :

تمارين رياضية تعزز الصحة الجنسية وتحسن المزاج

الانتظام في ممارسة الرياضة يوميًا يساعد على حرق سعرات حرارية