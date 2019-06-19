إذا كنت تعاني من ترهلات في بعض المناطق مثل البطن أو الصدر، فلست في حاجة إلى عمليات شد البطن الكلاسيكية، الآن يمكنك تجربة تقنية "بودي تايت" التي تحقق نتيجة أكثر من رائعة.

وتعد تقنية الـ"بادي تايت" ثورة في عالم التجميل، فهي عملية تعيد تشكيل قوام الجسم من خلال إزالة الخلايا الدهنية غير المرغوب فيها وإعادة تنسيق المنطقة المعالجة، بالإضافة إلى شد الجلد، وهذه التقنية لم تكن متاحة من قبل للمرضى.





ويقول الدكتور هاني نبيل، استشاري جراحات التجميل بمصر، إن تقنية "بادي تايت" تحقق نتيجة مذهلة بنحت كل من البطن والأجناب والصدر، وإظهار عضلات البطن الأمامية مع عضلات الحوض مع شد كامل للجلد بدون اللجوء لبنج كلي.

وعدد نبيل مزايا نحت الجسم بتقنية "بودي تايت" عن الطرق التقليدية كالتالي:

- تعمل على شد الجلد بنسبة أكبر من الطرق التقليدية لشفط الدهون.

Advertisements

- آمنة جداً وتعطي نتائج فائقة.





- سرعة التعافي والشفاء وممارسة حياتك الطبيعية بعد أسبوع.

- الوصول إلى نتائج مذهلة بإعادة تنسيق القوام.

- تترك كدمات وآلام بدرجة أقل من عمليات شفط الدهون التقليدية.

-العودة إلى العمل بعد ثلاثة أيام على الأكثر.

وتستخدم تقنية بودي تايت نفس الطريقة التقليدية لشفط الدهون لكنها تختلف في تسخين الدهون بأمان (استحلاب الدهون ويعمل ذلك على شد الأنسجة الضامة والجلد) وتتيح شفطها بسهولة وأمان، وبالتالي لا تحدث ضرراً بالأنسجة المحيطة.



