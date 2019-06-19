بورصات الخليج.. السعودية تواصل مكاسبها وقطر تهبط للجلسة الرابعة

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي اليوم الثلاثاء، مواصلة التعافي إثر خسائر الأسبوع الماضي عقب هجمات على ناقلات نفط في خليج عمان.



وانحسرت مخاوف المستثمرين إلى حد ما بعدما قالت طهران والرياض إنهما لا تريدان حربا، لكن التوترات في المنطقة تظل شديدة، ما قد يؤدي لتقلبات في تعاملات الأسهم.

وارتفعت البورصة السعودية 0.4% في التعاملات المبكرة اليوم، في حين هبطت البورصة القطرية لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الرابعة على التوالي.

وبعد يوم من نشر الولايات المتحدة مزيدا من القوات في الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم إن إيران لا تريد حربا.

Advertisements

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المجتمع الدولي إلى اتخاذ "موقف حاسم"، لكنه قال إن المملكة لا تريد حربا.

وارتفعت أسهم البنوك السعودية اليوم.

وكسبت أسهم مصرف الراجحي 0.6% والبنك السعودي البريطاني 2.1%. ويوم الأحد استكمل الأخير الاندماج مع البنك الأول ليشكلا ثالث أكبر بنك في المملكة، لتصبح شركة واحدة مدرجة بعد موافقة الجهات التنظيمية.

بينما هبط مؤشر قطر 0.3% متراجعا للجلسة الرابعة على التوالي تحت ضغط الأسهم المالية. وفقد سهم بنك قطر الوطني 1.8% ومصرف قطر الإسلامي 0.4%.

وأمس الاثنين، قالت وكالة موديز في مذكرة إن قطر هي الأكثر تأثرا بإغلاق إيران المحتمل لمضيق هرمز.

ويوم الخميس أكدت ستاندر آند بورز أن قطر هي أكبر الخاسرين من توترات مضيق هرمز، في ظل التراجع والخسائر اللذين يلازمان مؤشرات اقتصاد الدوحة منذ قرار المقاطعة العربية في 2017.