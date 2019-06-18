دهون البطن مشكلة تواجه الكثيرين ممن يعانون زيادة الوزن، وتُعدّ الكرش من أشكال المعاناة، وتراكم الدهون حول البطن من أعقد أنواع الدهون، وبالرغم من صعوبة هذا الأمر، إلا أنّه غير مستحيل، وإليكِ عزيزتي نموذجًا من رجيم سهل للتخلص من الكرش في أيام..



■ اليوم الأول



•• وجبة الإفطار:

كوب قهوة أو شاي بدون سكر، و2 ثمرة فاكهة.

•• وجبة الغداء:

طبق سلطة خضراء، وشريحة لحم، وطبق خضار مسلوق متوسط الحجم.

•• وجبة العشاء:

ربع رغيف بلدي، وكوب زبادي بالخيار.



■ اليوم الثاني:



•• وجبة الإفطار:

كوب قهوة أو شاي بدون سكر، و2 ثمرة تفاح.

•• وجبة الغداء:

علبة تونة مصفاة جيدًا من الزيت، وطبق خضار مسلوق، وسلطة خضراء بدون طماطم وجزر.

•• وجبة العشاء:

3 ملاعق فول بدون زيت، وشريحة واحدة من التوست السن.

■ اليوم الثالث:



•• وجبة الإفطار:

2 ثمرة فاكهة، وكوب قهوة أو شاي بدون سكر.

•• وجبة الغداء:

2 سمكة مشوية، وطبق خضار مسلوق، وسلطة خضراء.

•• وجبة العشاء:

قطعة جبن قريش، وخيارة واحدة، وشريحة توست أسمر.

■ اليوم الرابع



•• وجبة الإفطار:

2 ثمرة من التفاح، وكوب قهوة بدون سكر أو بالسكر الدايت.

•• وجبة الغداء:

ربع فرخة مسلوقة أو مشوية، وطبق سلطة خضراء كبير.

•• وجبة العشاء:

بيضة مسلوقة، أو قطعة جبن قريش، مع شريحة توست أسمر، مع خيارة واحدة.

■ اليوم الخامس:

Advertisements



•• وجبة الإفطار:

ثمرة كيوي، وثمرة تفاح، وكوب قهوة أو شاي بدون سكر.

•• وجبة الغداء:

طبق سلطة خضراء، وشريحة لحم، وطبق خضار مسلوق صغير.

•• وجبة العشاء:

ربع رغيف بلدي، وكوب زبادي بالخيار.

■ اليوم السادس



•• وجبة الإفطار:

2 ثمرة فاكهة، وكوب قهوة أو شاي بدون سكر.

•• وجبة الغداء:

2 سمكة مشوية، أو ربع فرخة، أو تونة بدون زيت، وطبق خضار مسلوق، وسلطة خضراء.

•• وجبة العشاء:

قطعة جبن قريش، أو بيضة مسلوقة، وخيارة واحدة، وشريحة توست أسمر.

أقرئي أيضا

رجيم الزبادي للتخلص من الوزن الزائد

رجيم لإنقاص 3 كيلوغرامات اسبوعياً لاستعادة رشاقة جسمك

رجيم قاسٍ لخسارة 7 كيلوجرامات في أسبوع بشكل آمن

شاهدي أيضا