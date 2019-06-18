في يومها العالمي.. 7 فوائد مذهلة لممارسة اليوجا

يحيي العالم يوم 21 يونيو/ حزيران اليوم العالمي الخامس لليوجا من خلال احتفاليات وفعاليات في عدد من الدول، بهدف تشجيع الناس على ممارسة اليوجا والتعريف بأهميتها.

وأعلنت الأمم المتحدة يوم 21 يونيو/حزيران يوماً عالمياً لليوجا، وذلك بعد الاقتراح الذي تقدمت به الهند وتبنته 177 دولة من بينها مصر.

وتعتبر اليوجا نظاماً متكاملاً للصحة البدنية والروحية والعقلية في مختلف أنحاء العالم، وغزت اليوجا العالم، حيث يمارسها الملايين، وتمتد لأصول تاريخية قديمة في الفلسفة الهندية، وتتعدد أنماط اليوجا التى تجمع بين تقنيات التنفس، والاسترخاء، والتأمل، والحركات الجسدية.

وساعد اليوم العالمي لليوجا البشر في أنحاء العالم المختلفة على إقامة التجمعات والاحتفالات واختبار مشاعر السعادة الناتجة عن ممارسة اليوجا التي ترجع بدايتها إلى عصور قديمة.

وتعرض "العين الإخبارية" عددا من الفوائد الصحية والنفسية لممارسة اليوجا، التي تنصح بها منال الفاتح مدربة اليوجا بالقاهرة:

المرونة





المرونة من الفوائد المهمة لممارسة اليوجا، فبعد عدد لا بأس به من الجلسات ستقوم ببعض الحركات التي كنت تراها مستحيلة.

تنشيط الدورة الدموية





تعمل تدريبات اليوجا على تحسن تدفق الدم وتجعل الجسم يحمل المزيد من الأوكسجين إلى الخلايا، كما تساعد تمارين اليوجا في تحسين مستويات الهيموجلوبين في الدم.

التركيز





Advertisements

تساعد تمارين الاسترخاء في اليوجا على زيادة التركيز وتنشيط الذاكرة.

مقاومة الآلام





تعمل بعض تدريبات اليوجا وخصوصا تدريبات التنفس على تخفيف الألم بشكل واضح مثل آلام الظهر وآلام المفاصل.

تقويم العمود الفقري





تزيل بعض وضعيات اليوجا الضغط الزائد على فقرات العمود الفقري، وتساعد على علاج بعض حالات الانحراف البسيطة.

الاسترخاء





تساعد ممارسة اليوجا خصوصا تقنيات التنفس على تحقيق الاسترخاء وراحة العضلات.

الراحة النفسية





تعمل اليوجا على تحسين الحالة النفسية بشكل كبير وتقليل الضغوط النفسية والتخلص من التوتر والغضب من خلال إجراء تدريبات التنفس والاسترخاء والتأمل.

وكانت أكدت منظمة الصحة العالمية فوائد اليوجا قائلة: "يعد النشاط البدني الروتيني أساسيًا لصحة الإنسان، فهو يعمل على تحسين لياقة العضلات ووظائف القلب، ويعزز من صحة وظائف العظام، فضلاً عن أن دوره في منع الإصابة بالاكتئاب يحافظ على الصحة العقلية، بل الأهم من ذلك يعمل النشاط البدني الروتيني على قليل من مخاطر الأمراض غير المعدية المعددة للحياة، مثل ضغط الدم المرتفع، والسكتة الدماغية، والنوبات القلبية ومرض السكر".

وتهدف منظمة الصحة العالمية إلى زيادة معدل النشاط البدني اليومي بنسبة تصل إلى 15% بحلول 2030، وتعد اليوجا أداة قيمة لزيادة النشاط البدني وتقليل الأمراض غير المعدية.