تيمُّنًا بقَوام عارضات الأزياء.. كيف تمتلكينَ جسمًا رشيقًا مثلهنّ؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دائمًا ما يخطر ببالنا عند مشاهدة عارضات الأزياء على السجادة الحمراء عن الكيفية التي يمكن خلالها الحصول على جسد متناسق كأجسادهنّ، وما هي نوعية الحميات الغذائية المسيطرة على نفوسهنّ حتى يصلنَ إلى تلك الأجسام المتناسقة والرشيقة.

ما هي مكونات حمية عارضات الأزياء؟

غالبًا ما تعتمد حمية عارضة الأزياء على توفير 1600 كالوري يوميًا، والتقليل من تناول الكربوهيدرات التي تمدّها بالطاقة، إلى جانب تناول اللحوم الحمراء خالية الدهن، وتعويض الدهون من مصادر نباتية مثل جوز الهند، وزيت الزيتون، بحسب أخصائية التغذية فوزية جراد.

مؤكدة أن حمية عارضة الأزياء الغذائية مثلها مثل باقي الحميات من حيث احتوائها على وجبة خفيفة تتضمن غالبًا 3 قطع من البسكويت الخالي من الدسم، أو قطعة من مارتديلا الحبش أو حبة من الفاكهة، أو حبة بسكويت، أو شوكولاتة صغيرة أو قطعتيْن من الجبنة خالية الدسم مع حبة من الفاكهة.

فيما عارضات أخريات يعتمدنَ على حمية "الديتوكس دايت" الهادفة إلى إزالة السموم من الجسم، والتي تشتمل على: تفاح، ماء، تجنب السكريات، بندورة، شوربات الخضار بعيدًا عن شوربات الكريمة، عصير ليمون، سلطات فواكة من دون كريمة ومكسرات. أما الوجبة الخفيفة فتتكون من كوب من الشاي أو الأعشاب من دون سكر أو عسل، كيوي، خضار مسلوقة ويفضل أن تكون غير نشوية، بالإضافة إلى شربها كمية هائلة من الماء تصل إلى 3.5 ليتر يوميًا لزيادة الشعور بالشبع.

ووفق جراد، هناك بعض من العارضات يخضعنَ لحمية غذائية تحت استشارة أخصائي التغذية لمدة شهر تقريبًا، حيث يتضمن الأسبوعان الأولان مختلف أنواع المأكولات الخفيفة باستثناء الملفوف والكحول، أما الأسبوع الثالث فيحتوي على وجبات الكربوهيدرات كالخبز أو الأرز أو المعكرونات، فيما يشمل الرابع على البروتينات المحتوية على القليل من الدهن كاللحوم البيضاء، والبقوليات، وكي لا يشعرنَ بالجوع بين الوجبات، غالبًا ما يشربنَ كوكتيل الفاكهة المحتوي على الحليب، كما ترى جراد.

Advertisements

الأطعمة التي يمتنعنَ عنها

القهوة والنسكافيه بأنواعها، والمشروبات الغازية، والحليب والكحول، إضافة الى المأكولات التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح أو السكر، وتفادي تناول جميع أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء أكثر ما يمتنعنَ عن تناوله عارضات الأزياء، إلى جانب الامتناع عن تناول الأدوية بطريقة عشوائية لكونها تعمل على احتباس السوائل في بعض أنحاء الجسم، وتزيد من نسبة الدهون ببعض المناطق بشكل عشوائي.

حمية صحية لكل امرأة

بشكل عام ولكل امرأة، نصحت الأخصائية جراد بأهمية تركيزها على تنظيف جسمها من السموم، والتوقف عن تناول الكربوهيدرات والسكريات المكررة، والعمل على الاعتدال في كل شيء والابتعاد عن المبالغة.

وأيضًا المحافظة على منحنيات وتفاصيل جسدها الأنثوية، من خلال ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم ودون انقطاع.

ونوّهت جراد إلى أن المفتاح الأساسي لفقدان الوزن هو الالتزام بالروتين الصحي؛ فالبدء بحمية غذائية قاسية والالتزام بها يُعدّ عملاً مُضنيًا، لكن بمجرد ما بدأت بفقدان الوزن حتمًا ستتشجع وتصبح محافظتها على الوزن الجديد أسهل، خصوصًا إذا التزمت بالقواعد الصحية، وابتعدتْ عن تجويع نفسها؛ لأن التغذية أساس القدرة على العمل