نصيحة من خبير لتفادي "مشاكل خطيرة" يُسببها "الكعب العالي"

قال أخصائي العظام من معهد تقويم العظام البريطاني، الدكتور تيم أليرديس، إنّ الأحذية ذات الكعب العالي، يمكن أن تلحق أضراراً كثيرة للقدمين والجسم في آن معاً.

وبحسب ما نقل موقع "مترو" البريطاني، عن تيم، فإنّ ارتداء الكعب العالي يسبب مشاكل للكثير من أعضاء الجسم ابتداءً من إصبع القدم الكبير وحتى العمود الفقري.

ولخص تيم الأضرار الناجمة عن ارتداء الكعب العالي على النحو التالي:

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1- تورم إصبع القدم الكبير وتصلبه نتيجة للضغط المطبق عليه من ثقل الجسم.

2- مشاكل في عضلات الساق، كالتشنج أو الشد العضلي.

3- تصلب أنسجة الجسم وتشنجها.

4- نشوء البقع الصلبة على جلد أسفل القدم.

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5- التهاب المفاصل الشديد.

6- هشاشية العظام وترققها.

ونصح تيم بأخذ قسط من الراحة بشكل مستمر إن كان ارتداء الكعب العالي أمراً لا بد منه وخاصة في العمل، كما أوصى بعلاجات منزلية مثل تدليك الجزء السفلي من القدمين، وأخذ حمام ساخن أو نقع القدمين في الماء الساخن لمنحهما الفرصة للاسترخاء ثانية.

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