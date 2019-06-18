5 إضافات بسيطة تجعل فستان زفافك يبدو باهظ الثمن

أصبحت حفلات الزفاف تشكّل عبئاً مالياً كبيراً، ولأن إطلالة العروس تكون على قمة أولويّاتها، فإن الخوف من التورّط في شراء فستان زفاف يفسد الميزانية بالكامل هو هاجس مخيف، ولكن من قال إن إطلالة أحلامك تتطلّب دفع الكثير من المال؟. إليكِ بعض الحيل التي يمكن أن تعطي انطباعاً أن فستان زفافك باهظ الثمن:

1- احصلي على ثوب مناسب

كلّما كان الثوب مناسباً لكِ، احتاج إلى تعديلات أقل، والتعديلات الأقل تعني إنفاقاً أقل، بالإضافة إلى أن الفستان المناسب يمنحك إطلالة ذات سحر خاص.

2- استغلّي الأكسسوارات

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الأكسسوارات هي إضافة رائعة للفستان وصديقة للميزانية في نفس الوقت، معظم متاجر فساتين الأعراس لديها قسم للأكسسوارات يوفر لكِ العديد من الاختيارات المتعددة الأشكال والألوان، والتي ترفع مستوى الفستان.

3- تجنّبي الأبيض الناصع

لا بأس باختيار فستان أبيض، ولكن الفستان الأبيض إذا لم يكن باهظ الثمن بالفعل، فإنه يظهر رخيصاُ، لهذا اختاري ألواناً أكثر دفئاً، مثل العاجي والكريمي.

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4- اختاري أقمشة جيدة

قد يبدو الدانتيل رائعاً، ولكن إذا كان رخيصاً، فمن الأفضل اختيار ثوب يحتوي على كمية أقل من الدانتيل، فالخامة الجيدة تعطي قيمة أعلى للفستان.

بمعنى أن اختيار فستان بسيط من خامة جيدة، أفضل من فستان مغطّى بالتفاصيل الرخيصة المنخفضة الجودة.

5- الشعر والمكياج

الاستعانة بمحترفين في الشعر والمكياج هو إنفاق في محلّه تماماً، فالمحترف سينقل إطلالتك إلى مستوى أعلى بكثير، ولا تنسي أن مكياجك وشعرك هما المكمّلات الأساسية لفستان زفافك، فلا تبخلي عليهما.

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