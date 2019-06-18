سرطان الثدي.. 10 نصائح تقلل مخاطر الإصابة بالمرض

يعد سرطان الثدي هو أكثر أنواع سرطانات النساء شيوعا، حيث يمثل 16% من جميع السرطانات التي تصيبهن.

وقال باحثون سويديون إن التوتر يمكن أن يضاعف من خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي، وبنوا نتائجهم على مسوح شملت أكثر من 1400 امرأة سويدية مثلن عينات من جميع شرائح المجتمع السويدي.





ونصحت الدكتورة ندى أحمد حامد، إخصائي النساء والتوليد بالمنصورة في مصر، بضرورة الابتعاد عن التوتر والضغط العصبي، لما لهما من مخاطر تؤدي للإصابة بسرطان الثدي، ووجهت عددا من النصائح للنساء لحماية أنفسهن من المرض، ونستعرضها فيما يلي..

1- إجراء فحوص دورية سنوية وزيارة الطبيب إذا استدعى الأمر.

2 - إجراء الفحص الذاتي للصدر بشكل دوري للتأكد من عدم وجود أورام أو كتل غير طبيعية.





3- ممارسة الرياضة 3 مرات في الأسبوع على الأقل ما لا يقل عن 45 دقيقة لكل مرة.



4- الحفاظ على الوزن المثالي.

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5- تناول الكثير من الخضراوات وخاصة الأوراق المليئة بالألياف مثل البروكلي واللفت والسبانخ، وتجنب الأطعمة المليئة بالدهون.

6- شرب العصير الطازج يوميا، مثل الجزر مع التفاح والبقدونس، واللفت مع التفاح والسبانخ، أو الليمون مع الثوم.





7- تجنب ارتداء حمالات الصدر الضيقة.

8- تقليل استهلاك منتجات الألبان.





9- تناول الأغذية المشتقة من الصويا مثل التوفو، وحبوب الصويا وحليب الصويا.

10- الاتجاه لبعض الأنشطة الترفيهية لمواجهة الغضب والتوتر والضغوط النفسية.



