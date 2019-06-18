لصحة أفضل.. حمية البحر المتوسط الخيار الأمثل

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جدة - بواسطة طلال الحمود - فيما يعد بشرى سارة لمتبعي حمية البحر المتوسط، كشفت دراسة حديثة أجريت في جامعة هارفارد، أن استبدال اللحوم الحمراء بالأسماك والمكسرات والبيض يقلل بنسبة الخمس خطر الوفاة المبكرة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفحصت الدراسة التي نشرت نتائجها في المجلة الطبية البريطانية، على مدار 8 سنوات العادات الغذائية لـ81 ألف شخص في الولايات المتحدة، حيث تم معرفة عدد المرات التي يتناولون فيها اللحوم بمختلف أنواعها والمكسرات والسمك والبيض والحبوب الكاملة والبقول والدجاج والديك الرومي.

وتبين بعد تحليل نتائج الدراسة أن استبدال اللحوم الحمراء بالأسماك يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 17%، بينما سجل أولئك الذين زادوا من استهلاكهم للمكسرات بينما قللوا من تناول اللحوم الحمراء والمعالجة، انخفاض ذلك الخطر بنسبة 19%.

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كما قلل استبدال اللحوم بالحبوب الكاملة من الخطر بنسبة 12%، في حين أن اختيار الدواجن منزوعه الجلد أو الخضراوات قلل الخطر بنسبة 10% أما اختيار البيض كبديل ارتبط بنسبة 8% فقط.

وكانت دراسات سابقة قد ربطت تناول اللحوم الحمراء والمعالجة بزيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب وسرطان الأمعاء.

ومن جانبه أشار الدكتور إيان جونسون، باحث التغذية بمعهد كوادرام للعلوم البيولوجية، إلى أن البالغين قادرون على تحسين فرصهم في أن ينعموا بعمر مديد بصحة جيدة من خلال تعديل نظامهم الغذائي باتباع حمية البحر الأبيض المتوسط القائمة على استبدال اللحوم الحمراء بالأسماك والبيض والمكسرات.