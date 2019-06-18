خمس خطوات لإنجاح مشروعك التجاري تسبق التسجيل الرسمي

يميل رواد الأعمال إلى إطلاق أعمالهم بقوة عندما يملكون فكرة مبتكرة عن مشروع تجاري، ولكن تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 50% من الشركات الناشئة تفشل في السنوات الخمس الأولى، وتصل نسبة الفشل إلى 30% في السنة الأولى وحدها. ويرجع الاختصاصيون أسباب الفشل إلى ضعف التخطيط، لذلك ينصح باتباع الإجراءات المنهجية لضمان الإنطلاق من قاعدة ثابتة، وفيمايلي بعض الخطوات التي تساعد على تحويل الفكرة إلى مشروع ناجح: البحث في السوق يعتقد الكثيرون أنهم وصلوا إلى فكرة مرغوبة، ويتم إطلاق العديد من الشركات فقط من أجل دخول السوق أولاً، وقد يكون السوق صغير جداً لا يمكن أن يحقق دخلا مستداما، لذلك يحتاج رواد الأعمال إلى إجراء تحليل سوقي كامل لفكرتهم والجمهور المستهدف؛ للتأكد من أنها ستجد مكاناً لها، ويبدأ التحليل بتحديد نقاط القوة والضعف والفرص ونسبة المخاطرة. الخطة المالية وبعد التأكد من أن نتائج أبحاث سوق إيجابية، تأتي خطوة وضع التوقعات المالية التي ستكون أداة مهمة في إطلاق الشركة، وضرورية للحصول على تمويل. وسوف تزداد فرصة ضمان الاستثمار كلما كانت أبحاث السوق والخطة المالية أكثر شمولاً. وتتنبأ الخطة المالية بجميع الأرقام التي سوف يحتاجها رواد الأعمال، وتتضمن تقديرات للنفقات العامة والتدفقات النقدية والدخل والأرباح والخسائر ومراحل الاستثمار التي عادة يجب أن تكون متوقعة على مدى ثلاث أو خمس سنوات. مكانة المنتج أو الخدمة بعد القيام بالخطوتين الأولى والثانية يجب تحضير الفكرة للطرح في السوق، حيث يجب أن يكون رائد الأعمال قادراً على وصف ما يبيعه بسرعة ووضوح، لأن اهتمام العملاء المحتملين يكون قصيراً، لذلك يجب لفت أنظارهم في غضون ثواني. ومن أفضل الطرق لجذب الانتباه تكون عبر أبراز الفوائد للخدمة أو المنتج، وما حاجة العملاء لها أو ما المشكلة التي سوف تلبيها؟ ويجب أن تكون اللغة واضحة ويفضل أن لا يستغرق الشرح أكثر من 30 ثانية. أقرأ أيضاً :

بناء العلامة التجارية يمكن التعرف على الشركات التجارية الأكثر نجاحاً على الفور بعدة طرق تشمل اسمها وشعارها وألوانها واستخدامها للصور وبصمتها الصوتية، كل هذه العوامل تشكل العلامة التجارية، وقد لا يحتاج رواد الأعمال إلى جميع هذه العوامل في البداية ولكن يجب بناؤها بسرعة. ويجب أيضاً أن تكون العلامة التجارية انعكاسا ثابتا لقيم رائد الأعمال والعملاء المستهدفين على حد سواء، ويمكن في هذا الإطار الاستعانة بخبير العلامات التجارية. إنشاء الشركة بشكل رسمي بعد القيام بكل هذه الخطوات واختبارها يكون رواد الأعمال قد وصلوا إلى مرحلة إنشاء الشركة بشكل رسمي، وهنا يمكن الاستعانة بالاختصاصيين لشرح الخيارات ووضع مقترحات لأفضل الطرق لتطوير الشركة، كما لأنهم يقومون بجميع الأعمال الورقية وإنشاء حسابات مصرفية والتأكد من جميع الجوانب القانونية.

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