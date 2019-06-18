محمد فاروق يكشف توقعاته لمنتخب مصر في أمم أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رشح محمد فاروق، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، "الفراعنة" للفوز بكأس الأمم الأفريقية 2019. وتستعد مصر لاستضافة منافسات البطولة في الفترة من 21 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز المقبل. وقال فاروق في تصريحات لـ"العين الرياضية" إن منتخب مصر يضم عناصر مميزة ولديه تاريخ كبير في البطولة، فضلاً عن عامل الجمهور، ما يرشحه للتتويج باللقب. وتوجد مصر في المجموعة الأولى مع زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

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