تعرفي على ماسكات ترطيب لصحابات البشرة الحساسة

السفر إلى البحر والاستمتاع بعطلة الصيف، أمر تتطلع له كل صبيّة من الآن، ولكنّ الشمس بهذا الطقس الحار، من الممكن أن تؤثر بالسلب على بشرتِك، بخاصة وإن كنتِ من صاحبات البشرة الحساسة.

والماسكات التي تحتوي على مواد مرطبة، أساسية بهذه الفترة، سوف تصنع فارقًا كبيرًا في حماية بشرتكِ من الشمس، بخاصة مع الجلوس لساعات طويلة عند الشاطىء.

ماسك الزبادي والخيار

إن كانت بشرتكِ بالفعل ملتهبة قليلًا من الشمس، فهذا الماسك البسيط بمواد موجود بمطبخكِ، سيكون فاعلًا بدرجة كافية، وسوف تحتاجين لتطبيقه على الأقل 3 مرات أسبوعيًّا.

المكونات:

- نصف كوب زبادي

- حبة خيار صغيرة الحجم مهروسة من دون القشر

طريقة عمل الماسك

اخلطي الزبادي مع الخيار، ووزعيه على بشرتِك، ومن الممكن أن تضعيه بأيّ منطقة ملتهبة كالقدم والذراعين.

اتركي الماسك حتى يجف على بشرتكِ لمدة نصف ساعة تقريبًا.

اشطفي وجهكِ بعدها بالماء البارد.

ماسك زيت اللوز مع الحليب والموز

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يُعتبر هذا الماسك بمثابة واقٍ لحماية بشرتِك، ويمنع سرعة تأثرها من الشمس، ننصحكِ باعتماده قبل السفر على الأقل مرتين أسبوعيًّا

المكونات

- ملعقة صغيرة زيت اللوز الحلو

- ملعقة كبيرة حليب

- موزة مهروسة

طريقة عمل الماسك

اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على بشرتكِ لمدة نصف ساعة، أو عندما تبدئين بالشعور بالشد.

اشطفي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر.

من الممكن أن تضعي بعد الماسك ماء ورد كملطّف.

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